Galatasaray – Beşiktaş derbisine özel oyunlar Misli’de… Hakem VAR monitörüne gider mi? Osimhen ve Immobile durdurulamıyor!

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Misli de derbide “Şampiyon Oranlar” ile yine fark yaratıyor. Misli üyeleri, derbiye “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynama şansı yakalıyor. Bunun yanı sıra heyecan, dev derbiye özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle katlanarak artıyor! İlk günden bu yana büyük bir ilgi gören oyuncu bahisleriyle Misli üyeleri de kazançlarına kazanç katıyor. Ayrıca Galatasaray - Beşiktaş derbisine özel farklı pek çok oyun da yine Misli üyelerini bekliyor. İddaacılar, özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle derbinin keyfini Misli’de doyasıya çıkarıyor!

İşte dev derbiye özel oyunlardan bazıları…

Hakem VAR Monitörüne Gider / Hakem En Az 2 Kere VAR Monitörüne Gider

Galatasaray geriden gelip kazanır / Beşiktaş geriden gelip kazanır

Galatasaray her iki yarıda da gol atar / Beşiktaş her iki yarıda da gol atar

Galatasaray 00:00-30:00 dk arası kazanır / Beşiktaş 00:00-30:00 dk arası kazanır

00:00-09:59 dk arası gol olur

Top direkten oyuna döner

Yedekten giren oyuncu gol atar

yarı oyuncu değişikliği olur

İkinci Yarı En Az 8 Dakika Uzar

Misli’den derbiye özel oyuncu bahisleri

Galatasaray – Beşiktaş derbisinde; “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” “Oyuncu ceza sahası dışından gol atar”, “Oyuncu frikikten gol atar” “Oyuncu hat-trick yapar” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahis seçenekleriyle Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

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Şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da Misli üyeleri tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli de oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte dev derbide dikkat çeken oyuncu istatistikleri…

Victor Osimhen, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta gol attı veya asist yaptı.

Ciro Immobile, Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta da gol attı.

Yunus Akgün, oynadığı son 4 resmi maçta gol attı veya asist yaptı.

Mauro Icardi, oynadığı son 2 maçta fileleri 3 kez havalandırdı.

Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. Özel oyunların ve oyuncu bahislerinin yer aldığı Misli’de derbinin coşkusunu sonuna kadar yaşayın!