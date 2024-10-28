Galatasaray – Beşiktaş derbisine özel oyunlar Misli’de… Hakem VAR monitörüne gider mi? Osimhen ve Immobile durdurulamıyor!

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Misli de derbide “Şampiyon Oranlar” ile yine fark yaratıyor. Misli üyeleri, derbiye “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynama şansı yakalıyor. Bunun yanı sıra heyecan, dev derbiye özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle katlanarak artıyor! İlk günden bu yana büyük bir ilgi gören oyuncu bahisleriyle Misli üyeleri de kazançlarına kazanç katıyor. Ayrıca Galatasaray - Beşiktaş derbisine özel farklı pek çok oyun da yine Misli üyelerini bekliyor. İddaacılar, özel oyunlar ve oyuncu bahisleriyle derbinin keyfini Misli’de doyasıya çıkarıyor!
İşte dev derbiye özel oyunlardan bazıları…
Misli’den derbiye özel oyuncu bahisleri
Galatasaray – Beşiktaş derbisinde; “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” “Oyuncu ceza sahası dışından gol atar”, “Oyuncu frikikten gol atar” “Oyuncu hat-trick yapar” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahis seçenekleriyle Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.
Şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da Misli üyeleri tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.
Misli de oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte dev derbide dikkat çeken oyuncu istatistikleri…
Misli’den yeni üyelere 150 TL!
Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. Özel oyunların ve oyuncu bahislerinin yer aldığı Misli’de derbinin coşkusunu sonuna kadar yaşayın!