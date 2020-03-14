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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 19:42,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

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Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girerek derbi maçı beklemeye başladı

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