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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in talihsiz anı

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#Beşiktaş#Galatasaray#Şenol Güneş
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Şenol Güneşin talihsiz anı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 20:33

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı derbide Teknik Direktör Şenol Güneş talihsiz bir an yaşadı.

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Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşırken Şenol Güneş şanssız bir an yaşadı.

Gedson Fernandes ile Barış Alper Yılmaz arasındaki mücadele sonrasında Galatasaraylı oyuncu Sergio Oliveira topu uzaklaştırmak için sert bir şekilde vurdu.

Bu sırada kenarda pozisyonu takip eden ve Halil Umut Meler'e kart itirazında bulunan Şenol Güneş'in yüzüne Oliveira'nın vurduğu top isabet etti. 

Deneyimli teknik adam bir süre yüzünü tuttuktan sonra herhangi bir sorun yaşamadan maçı takip etmeye devam etti.

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Galatasaray - Beşiktaş derbisini basın ordusu takip etti

Galatasaray-Beşiktaş derbisine toplam 4’ü farklı ülkelerden olmak üzere 208 basın mensubu akredite oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakaya medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Derbiye 145 muhabir-yazar, 38 foto muhabiri ve 25 kameraman akredite oldu. Türk basın mensuplarının dışında Hollanda, İsrail, Rusya ve Almanya’dan da 4 medya mensubu derbiyi takip etti.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Şenol Güneş

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