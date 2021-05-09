Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaderi belirleyen 5 karar
Kartal’ın penaltısı ve verilmeyen golü ile Aslan’ın VAR’la gelen golü ve penaltısı maça damga vurdu.
Derbinin ilk yarısına 5 kritik karar damga vurdu. İşte o tartışılan pozisyonlar...
Kritik derbinin henüz 1. dakikasında Ghezzal’in kullandığı serbest atışta Welinton ceza kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
VAR incelemesinin ardından karar değişmedi. 11. dakikada ise Galatasaray atağında Gedson Fernandes’in pasında savunma arkasına sarkan Ryan Babel topu ağlara yolladı fakat ofsayt bayrağı kalktı.
VAR incelemesi sonrasında Hollandalı futbolcunun golü geçerli sayıldı ve G.Saray 1-0 öne geçti.
PENALTI DÜELLOSU
Maçın 38. dakikasında Atiba, Donk’la girdiği mücadele sonunda kendisini yerde buldu, penaltı bekledi. VAR uyarısı sonrasında Cüneyt Çakır pozisyonu incelerken, sonrasında penaltıya hükmetti. Ghezzal, skoru dengeledi.
43’te Atiba’nın topsuz alanda Falcao’yu düşürdüğüne hükmeden Çakır penaltıyı verdi. Falcao, Aslan’ı yeniden öne geçirdi.
Galatasaray'ın 3. golü öncesinde Atiba’nın topla oynadığı anda aut kararı verildi. Devamında arda golünü attı.