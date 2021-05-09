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GeriFutbol Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaderi belirleyen 5 karar
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaderi belirleyen 5 karar

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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaderi belirleyen 5 karar

Kartal’ın penaltısı ve verilmeyen golü ile Aslan’ın VAR’la gelen golü ve penaltısı maça damga vurdu.

Derbinin ilk yarısına 5 kritik karar damga vurdu. İşte o tartışılan pozisyonlar...

Kritik derbinin henüz 1. dakikasında Ghezzal’in kullandığı serbest atışta Welinton ceza kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR incelemesinin ardından karar değişmedi. 11. dakikada ise Galatasaray atağında Gedson Fernandes’in pasında savunma arkasına sarkan Ryan Babel topu ağlara yolladı fakat ofsayt bayrağı kalktı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaderi belirleyen 5 karar

VAR incelemesi sonrasında Hollandalı futbolcunun golü geçerli sayıldı ve G.Saray 1-0 öne geçti.

PENALTI DÜELLOSU

Maçın 38. dakikasında Atiba, Donk’la girdiği mücadele sonunda kendisini yerde buldu, penaltı bekledi. VAR uyarısı sonrasında Cüneyt Çakır pozisyonu incelerken, sonrasında penaltıya hükmetti. Ghezzal, skoru dengeledi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaderi belirleyen 5 karar

 

43’te Atiba’nın topsuz alanda Falcao’yu düşürdüğüne hükmeden Çakır penaltıyı verdi. Falcao, Aslan’ı yeniden öne geçirdi.

Galatasaray'ın 3. golü öncesinde Atiba’nın topla oynadığı anda aut kararı verildi. Devamında arda golünü attı.

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