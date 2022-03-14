Galatasaray - Beşiktaş derbisinde hatalı gol yiyen Inaki Pena'nın büyük üzüntüsü

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Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da İspanyol kaleci Inaki Pena, hatalı bir gol yedi.

Nef Stadı'nda oynanan mücadeleye 11'de başlayan Pena, kaleyi bulan ilk şutta topu ağlarında gördü.

Müsabakanın 85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rıdvan Yılmaz, etkisiz bir vuruş yaptı ancak üzerine gel topu ellerinin altından kaçıran Pena skorun 2-1'e gelmesine neden oldu.

Yediği hatalı gol sonrası büyük üzüntü yaşayan Pena'yı takım arkadaşları teselli etti.

"BENİM YÜZÜMDEN YEDİK"

Karşılaşmanın ardından yediği gol hakkın konuşan Pena, "Beşiktaş maçını kazanmamız lazımdı. Benim hatam yüzünden bir gol yedik. 2-0'dan sonra baskı ile karşılaştık. Önemli olan galibiyetti." dedi.