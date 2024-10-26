×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mauro Icardi, Beşiktaş maçlarını seviyor

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Beşiktaş#Icardi
Mauro Icardi, Beşiktaş maçlarını seviyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 11:25

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum oyuncularına güveniyor. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Bu sezon ligde Icardi 4, Osimhen 3 ve Batshuayi de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen süre alması durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Michy Batshuayi derbide görev alırsa sarı-kırmızılılarda eski takımına karşı 2. maçına çıkacak.

ICARDI'DEN 5 MAÇTA 5 GOL

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 5 kez forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu oynadığı bu 5 derbide rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Icardi görev aldığı müsabakaların 3'ünde gol sevinci yaşarken, 2'sinde ise atamadı.
Mauro Icardi'nin, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar şöyle:

Haberin Devamı

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2 (2 gol)
30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (1 gol)
21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (2 gol)
03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş : 5

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Beşiktaş#Icardi

BAKMADAN GEÇME!