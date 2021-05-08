Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gol atan Ryan Babel, siyah-beyazlılara karşı ilk kez gol sevinci yaşadı
Süper Lig'de 40. haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldız Ryan Babel takımını 1-0 öne geçirirken kariyerinde bir ilki yaşadı.
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi mücadelesinde sarı-kırmızılıların ilk golü, Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ayağından geldi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
Eski takımının ağlarını sarsan Babel, Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı.
Hollandalı yıldız Galatasaray ve Beşiktaş haricinde Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti.
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