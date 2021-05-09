Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Arda Turan 11 yıl sonra bir ilki yaşadı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Beşiktaş derbisinde kaydettiği golle 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Derbinin 76. dakikasında Galatasaray’ı 3-1 öne geçiren golü kay deden Arda Turan, fileleri havalandırdık tan sonra sevincini teknik direktör Fatih Terim’le paylaştı. Arda, Şubat 2010’dan bu yana Süper Lig’de Beşiktaş filelerini ilk kez havalandırdı.

MARCAO 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, sarı kırmızılı forma altında ki 100. resmi maçına çıktı. Portekiz’in Chaves ekibinden 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Marcao, Galatasaray’da geri de kalan dönemde Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 99 karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılı takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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