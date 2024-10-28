Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Arda Kardeşler'in kararları tepki çekti! Penaltı ve kırmızı kart itirazları yaşandı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide hakem Arda Kardeşler'in kararları her iki takımın da tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞ KART BEKLEDİ

Müsabakanın ilk dakikalarında Ciro Immobile, Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası acı içinde yerde kaldı.

Beşiktaşlı golcü Ciro Immobile, Davinson Sanchez'in kendisine vurduğunu belirterek kart bekledi ancak Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

Maçın 22. dakikasında Davinson Sanchez'in Joao Mario'ya faulü sonrası siyah-beyazlılar bir kez daha kart bekledi ancak Arda Kardeşler oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

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BEŞİKTAŞ YİNE KART BEKLEDİ, BRONCKHORST ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin bu kez 30. dakikasında Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Rafa Silva, Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Beşiktaşlı oyuncular faul ve kart beklerken hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, bu pozisyonda faul verilmemesinin ardından yedek kulübesindeki yerinden kalktı ve öfkeli bir şekilde itiraz etti.

Bu pozisyon sonrası Rafa Silva uzun süre yerde kalırken sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna döndü.

GALATASARAY PENALTI İTİRAZI YAPTI

Maçın 27. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Uduokhai ile giriştiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Mauro Icardi penaltı bekledi.

Hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Öte yandan sarı kırmızılı tribünler, penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULARDAN KIRMIZI KART İSYANI

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Müsabakanın ilk yarısında son anlara girilirken Beşiktaş, Ciro Immobile ile hızlı bir atak geliştirdi.

İtalyan golcü Ciro Immobile, Galatasaray'da sol bek oynayan Barış Alper Yılmaz'la giriştiği mücadele sonrasında yerde kaldı.

Hakem Arda Kardeşler, oyunu durdurup Beşiktaş lehine faul düdüğünü çaldı ve Barış Alper'e sarı kart çıkardı.

Beşiktaş'ta başta Ciro Immobile olmak üzere tüm futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e kırmızı kart itirazından bulundu.

Pozisyon sonrası çok sinirlenen Ciro Immobile, Arda Kardeşler'e "son adam" vurgusu yaparak Barış Alper'in kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti.