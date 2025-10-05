Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Osimhen sözleri! 'Ne sıkıntı var bilmiyorum'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü 12. dakikada Abraham kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 55. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi.

Sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Davinson Sanchez'in Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası 10 kişi kaldı.

Bu sonuçla birlikte bu sezon ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Beşiktaş'ın puanı 13 oldu.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BEŞİKTAŞ 3 PUANI ALMALIYDI'

"Galatasaray 10 kişi kalmış. Liverpool maçının yorgunluğu var. Singo gibi atletik bir oyoncu sakatlanıp oyundan çıktı. Galatasaray'ı böyle yakalamışken Beşiktaş, 3 puanı almalıydı ve puan farkını kapatmalıydı. Galatasaray, 10 kişiyle oynaması gereken iyi futbolu oynadı. Beşiktaş çok enteresan bir şekilde; 11'e 10 oynadığını, ne Galatasaray takımına ne biz izleyenlere ne de tribündeki hiçbir seyirciye hissettiremedi."

'BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI'

"Galatasaray'ın ilk yarıyı isabetli şut atmadan bitirmesi büyük hayal kırıklığı. Barış Alper'in performansı hayal kırıklığı, Yunus Akgün pek sahada yoktu. Bir Lucas Torreira var. 3-4 kişilik koşuyor, asistini yaptı. Galatasaray'da en beğendiğim oyuncu da İlkay Gündoğan'dı. Galatasaray'ın burada golü bulduktan sonra oyundan düşmesi, Liverpool maçından dolayı ve bir de 10 kişisin."

'ÇOK DOĞRU BİR KIRMIZI KART'

"Okan hoca, bundan sonraki Beşiktaş derbilerinde Davinson Sanchez'i düşünmeyebilir. Hep başına bir şey geliyor ondan. Çok doğru bir kırmızı kart. Davinson gibi bir tecrübenin de Rafa Silva'yı bırakması gerekirdi. Kalede Uğurcan vardı. Takımını 10 kişi bıraktı. Net kırmızı kart."

'OSIMHEN'İN YAPTIĞI HAREKETLER KIRMIZI KART OLABİLECEK BİR POZİSYON'

"Osimhen'de ne sıkıntı var bilmiyorum ama çok agresif. Çok koştu mücadele etti ama agresif saha içerisinde. Biz, Emirhan Topçu ile Osimhen'in pozisyonunu niye tekrar izleyemiyoruz? Birbirlerini boğazlıyorlar orada, bir izleyelim ya tekrarını. Görüntüleri kendi programlarınıza saklıyorsunuz. Osimhen'in yaptığı hareketler kırmızı kart olabilecek bir pozisyon."

'BEŞİKTAŞ NE BASIYOR NE TOPA SAHİP OLABİLİYOR'

"Beşiktaş'ta Sergen Hoca mı istiyor, oyuncular psikolojik olarak bu moda mı giriyor bilmiyorum. Bu; Kocaelispor maçında da yaşandı, Beşiktaş geri çekildi. Beşiktaş ne basıyor ne topa sahip olabiliyor. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen yüzde 80 topa sahip oluyor. Sergen Hocanın 'Geri çekilin' dediğine inanmıyorum."

