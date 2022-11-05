Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Mauro Icardi'den galibiyet sözleri

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Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2 golle geçerken oyuncular açıklamalar yaptı.

Takım olarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Sergio Oliveira, "Kendim hakkında değil, tüm takım için konuşacağım. Harika bir maçtı. Taraftarlarımız, kulüpteki arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Bu sadece 3 puan. Şimdiden bir sonraki maçı düşünüyoruz. Önemli olan skor değil, 3 puan. Biz sonuna kadar savaşacağız. Fırsatları kaçırabiliriz ama en önemli şey 3 puanı almak. Bir gün goller gelir mutlaka. Biz çalışmaya, yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Son ana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Okan Buruk'a teşekkür eden Barış Alper Yılmaz, "Uzun zaman oldu sahaya çıkmayalı. Böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan Hoca'ya teşekkürler. Çok farklı bir gece oldu benim için. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etkim oldu. Çok mutluyum. Antrenmanlarda zaten hep çalışıyoruz. Maça da çok iyi hazırlandık. Bu maçın daha iyi olmasını bekliyorduk. Güzel bir asist yaptım diyebilirim." diye konuştu.

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Takımı adına iki gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Mauro Icardi, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Liderlik için, şampiyonluk için bu maçta galibiyet çok önemliydi. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz. Ben bir santrforum. Topların bana gelmesi, benim topla buluşmam gerekiyor. 2 kere fırsat buldum ve gol oldu. 3'üncüsünde ise top direkle buluştu. Bu şekilde devam edeceğiz. Gerçekten bu taraftarla, bu zaferi kutlamak çok önemliydi. Çok mutlu olduk. Birlikte kutlama yaptık. Taraftar zaten bunu hak ediyordu. Her sene yaptığım bir şey saç rengimi değiştirmek. Dün yapayım dedim ve yaptım. Biraz şans eseri oldu; 2 tane gol atmam üstüne çok güzel oldu..." dedi.