Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Hasan Şaş konuştu: Hemen 3 senelik sözleşmeye imza attırırım!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 11:38

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası Galatasaray'ın efsane ismi Hasan Şaş, sarı kırmızılıların yıldızı için yönetime seslenirken, 'Yarından itibaren 3 yıl sözleşmeye imza attırırım.' dedi. İşte ayrıntılar...

Futbol yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı derbiyi yorumladı.

Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra iyi bir performans sergilediğini aktaran Hasan Şaş, "Galatasaray'ı 34. dakikadan sonra oynadığı oyunu kutluyorum. Galatasaray, 10 kişiyken maçı kazanmaya yönelik her şeyi yaptı" dedi.

Beşiktaş'ın B planı olmadığını savunan Şaş, "Bu maça daha çok ihtiyacı olan taraf Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın bir B planının olmadığı çok net bir şekilde görüldü. Böyle bir maçı kazanamıyorsan şampiyonluktan söz etmemelisin" ifadelerini kullandı.

HASAN ŞAŞ'TAN LUCAS TORREIRA ÖVGÜSÜ

Galatasaray yönetiminin Lucas Torreira ile acilen yeni sözleşme imzalaması gerektiğini söyleyen Hasan Şaş, "Galatasaray yönetimine buradan söyleyeyim. Yarından itibaren Torreira'nın sözleşmesini 3 yıl uzatırım. Avrupa’da son 4 yılda bu kadar istikrarlı bir orta saha oyuncusu yok. Kim takımda en fazla parayı alıyorsa o kontratı ben Torreira'ya veririm.

Bu takımın ayakta durmasına şu an tek sebep Torreira'dır. Galatasaray'ın son 3 yıldaki şampiyonluğuna direkt etki eden, görünmez adam gibi görünen ama çok görünen bir adam Lucas Torreira'ya yarından itibaren 3 yıl sözleşmeye imza attırırım" şeklinde konuştu.

Lucas Torreira övgüsünü sürdüren Hasan Şaş, "Tamam Osimhen kadar almayabilir ama İlkay Gündoğan'ın üstünde veririm, Barış Alper'in üstünde veririm. Bu oyuncu aldığı parayı son kanına, damlasına, terine, vücuduna, her şeyine hak ediyor.

Burada kontrat yapılması tek gereken oyuncu Lucas Torreira'dır çünkü bugünkü maçın 1-1'e bitmesine sebep odur. 1 yerine 3 koşan odur. 3 seneden beri hiç ağzını açmadan tek başına savaşan, orta sahada tek mücadele eden oyuncu Lucas Torreira'dır" diyerek sözlerini tamamladı.

