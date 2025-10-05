Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak sözler: 'Neden Liverpool 11'i? Büyük ihtimalle Sergen Hoca delirmiştir!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

DERBİNİN İLK GOLÜ ABRAHAM'DAN

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbi tempolu başladı. Müsabakanın başında duran toplar ve geçiş oyunlarıyla etkili olan siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Galatasaray, oyunun hakimiyetini tamamen ele aldı. Kendi yarı alanında bekleyen ve geçiş oyunundan pozisyon arayan Beşiktaş karşısında 34. dakikada Davinson Sanchez'in atılmasıyla bir kişi eksilen sarı-kırmızılı ekip, devreye 1-0 geride girdi.

İLKAY'IN GOLÜ DENGE GETİRDİ

Bir kişi eksik oynamasına rağmen ikinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 55. dakikada bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı. Bu golün ardından siyah-beyazlılar, topa daha fazla sahip olmaya başladı. Yediği baskıyı gol yemeden atlatan sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise istediği pozisyonları bulamadı.

DERBİ BERABERE SONA ERDİ

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve derbi 1-1 berabere sona erdi.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, Mehmet Ayan, Banu Yelkovan ve Fırat Aydınus, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ!

Rafa Silva gününde değildi, El Bilal Toure ve Tammy Abraham dağınıktı. Derbide ilk yarıda Sergen Yalçın’ın planı işledi. Galatasaray’a karşı 2’nci bölgede tek blokta, alan bırakmayan savunma anlayışı, sarı kırmızıların topa sahip olmasına rağmen ceza sahasına girmesini engelledi. Beşiktaş, Barış Alper’in savunmada geriye koşmayı geciktiği bir pozisyonda Cerny ve Orkun ile savunma arkasına sarkıp golü buldu. Beşiktaş, duran topta El Bilal Toure ve Emirhan ile gole yaklaşsa da kaleci Uğurcan’ı geçemedi.

TARAFTARINI ARKASINA ALDI

İlk 45 dakika Galatasaray isabetli şut atamadan maçı tamamlarken üstüne üstlük Davinson’un bariz gol şansını engellemekten atılmasıyla 10 kişi soyunma odasına gitti. Davinson yok, Singo sakatlanmış, Galatasaray 10 kişi, skor 1-0; her şey Beşiktaş’ın lehine iken 2’nci yarının ilk 15 dakikasında son gücüyle taraftarını arkasına alıp pres yapan sarı kırmızılıların baskısı, maçın o dakikaya kadar iyilerinden N’didi’nin bireysel hatası ile topu Torreria kazandı ve İlkay golü attı.

TEK POZiSYONDA GOLÜ ATTI

Galatasaray maçta bulduğu tek pozisyonu gole çevirirken Beşiktaş, Rafa Silva ve Cengiz ile bulduğu fırsatları kullanamadı. Oyuna sonradan giren Cengiz, etkili oldu. Galatasaray’da 2’nci yarıda Lemina kusursuz bir futbol oynadı ve kritik müdahalelerde bulundu. Sarı kırmızılı takımda Torreira ve Uğurcan da sahada takımlarını ayakta tuttular. Beşiktaş’ta ise Orkun, yorulana kadar N’didi ve Gökhan sorumluluk alan isimlerdi.

BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ

Beşiktaş, tüm bu koşullar altında derbide galibiyet için daha fazla kararlılık ve kazanma karakteri ortaya koymalıydı.

Dün Sergen Yalçın, maçı istediğini yaptığı değişikliklerle gösterdi ama Rafa gününde değildi, Abraham ve Bilal Toure de dağınık idi. Çok yüksek yoğunluklu bir derbi izledik. Uzun lafın kısası Beşiktaş, avuçlarının içindeki galibiyet fırsatını tepti. Galatasaray’ın da 10 kişiyle teslim olmaması takdir edilmeli. 3 gün arayla sahada adeta ruhlarını bıraktılar.

UĞUR MELEKE: OLE GUNNAR YALÇIN: 1 PRES CANAVARI LUCAS TORREİRA: 1

Bol aksiyonlu, bol gelgitli, bol iniş-çıkışlı bir derbi izledik dün Seyrantepe’de. Müsabakayı bütün olarak analiz etmek zor, ancak kabaca üç ayrı perdede inceleyebiliriz: 11’e 11 oynanan ilk yarım saat. Kırmızı kartla İlkay’ın golü arasındaki ikinci yarım saat. Ve 1-1 sonrası oynanan son yarım saat.

Maçın ilk perdesi, yani 11’e 11 oynanan ilk bölümde adeta bir ‘Ole Gunnar Sergen Yalçın’ performansı izledik. Bu bölümdeki hikâye fena halde Mart 2025’te Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı derbiye benzedi. İlk yarım saatte Beşiktaş topu Galatasaray’a bıraktı, ancak sarı-kırmızılıların tamamlayamadığı hücumlarda yaptıkları geçişlerle büyük fark yarattı. Bir geçişle gol buldu, diğeriyle rakibini 10 kişi bıraktı. Aynen 6 ay önce Solskjaer’in Beşiktaş’ının yaptığı gibi.

Yine söz konusu iki derbinin bize gösterdiği bir başka gerçek de, birçoğumuza göre Süper Lig’in en iyi stoperi olan Davinson’un kriptonitinin Rafa Silva olması! Rafa geçen sezon da Davinson’u hızıyla parçalayıp gol atmıştı. Bu kez de oyundan attırdı Kolombiyalı stoperi.

SERGEN YALÇIN BAŞLADI OKAN BURUK BiTiRDi

Kırmızı kart sonrası maçın ikinci perdesi başladı ve 10 kişilik Galatasaray, 11’e 11’ken bulamadığı fırsatları yakalamaya başladı bu bölümde. Pres canavarı Lucas Torreira önce bir şutla Mert’i zorladı, sonra da İlkay’ın golünü yarattı.

1-1’den sonra skora razı olması beklenen taraf eksik Galatasaray’dı ancak sarı-kırmızılılar 10 kişiyle hiç de fena oynamadılar son yarım saati. Siyah-beyazlı ekip belki geçişlerde uzman. Bu Beşiktaş’ı belki en iyi tanımlayan formül, Rafa + Cerny + alan + zaman = Gol...

Ancak Beşiktaş’ın alan-zaman vermeyen rakiplerini set hücumuyla çözmede aynı derecede mahir olduğunu söylemek güç. 10 kişilik Galatasaray’a karşı oyuncu fazlasına sahip olduklarını tam anlamıyla hissettiremediler, buldukları birkaç fırsat genelde sonradan oyuna giren Cengiz’in solo aksiyonlarıydı. Rakipleri topu istemediğinde, Beşiktaş’ın geçiş şansı kalmadığında ofansif etkinliği aynı düzeyi koruyamıyor. Sergen Yalçın’ın iyi başladığı, Okan Buruk’un iyi bitirdiği bir maç oldu bu özetle.

FIRAT AYDINUS - REHAVETE KAPILMANIN BEDELİNİ ÖDEDI

Rakibi eksik kalana kadar daha iyi performans çizen siyah beyazlılar, +1 olmanın rehavetine kapıldı.

Derbi tüm beklentileri karşılayan bir başlangıçla başladı. Galatasaray, Okan Buruk’un maç öncesi belirttiği gibi topa hâkim olarak ve rakip yarı sahada baskı kurarak oyuna başladı. Beşiktaş ise daha temkinli bir anlayışla geride bekleyip kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkarak skor aramayı planladı. İlk yarı itibarıyla bu senaryo tam anlamıyla gerçekleşti.

Bu çerçevede Beşiktaş’ın Rafa Silva’yı geçiş oyunlarında etkin biçimde kullanacağı belliydi; nitekim Okan Buruk da maç öncesinde bunun üzerinde özellikle durmuştu.

Siyah beyazlıların oyun planında Orkun Kökçü’nün ön plana çıktığı ilk goldeki sekans, planın en net yansımasıydı: Orkun’un topu taşıması, Vaclav Cerny ile pas bağlantısı ve akabinde Tammy Abraham’ın golü Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

SERGEN YALÇIN BiLE BU KADARINI HAYAL EDEMEZDi

Galatasaray'ın 10 kişi kalması ise adeta Beşiktaş adına “Sergen Yalçın bu derbiye nasıl bir senaryo yazardı?” sorusunun sahadaki karşılığı gibiydi. Muhtemelen bu kadar ideal bir ilk 45 dakikayı o bile hayal edemezdi Beşiktaş adına..

İkinci 45 dakikaya Galatasaray, tüm riskleri alarak ve ilk yarıdaki 11’e 11 başlangıcına göre çok daha baskılı bir oyunla başladı. Bu oyun, Beşiktaş’ı hataya sevk etti ve bu hatayı değerlendiren Galatasaray, Lucas Torreira’nın klasik presi sonrası İlkay Gündoğan’ın attığı golle eşitliği sağladı.

G.SARAY 10 KiŞi KALDI AMA BEŞiKTAŞ PLANI DEĞiŞTiRMEDi

Rakibi eksik kalana kadar daha iyi performans çizen Beşiktaş ise +1 olmanın rehavetine kapılarak, sanki hâlâ 11’e 11 oynuyormuş gibi oyun planında hiçbir değişiklik yapmadan, bir kişi fazla olmasına rağmen beklemeyi tercih etti. Beraberlik golünden sonra Galatasaray’ın üstüne gitmeyi düşündü.

Sonuç olarak, skor yaklaşık bir saat 10 kişi oynayan Galatasaray açısından bu maç kazanç; şampiyonluk potasına dahil olma adına Beşiktaş açısından ise çok önemli bir kayıp olarak değerlendirilebilinir.

MEHMET AYAN - LİVERPOOL SANRISI, DERBİ SANCISI!

Okan Hoca'ya 'niçin salı günkü 11'le başladınız?' diye sormak gerekiyor.

Sergen Hoca’ya Abraham golünü planlayıp planlamadığını sorsak, muhtemelen yanıtı “Evet” olur! ”Peki bu golü ne zaman için planladınız?” diye sorsak, ona yanıtı kesin “İkinci yarı” olur. Planlı geçişten 1 gol 1 kırmızı kart yiyen Okan Hoca’ya ise sorulması gereken yegane soru; “Niçin Liverpool maçının 11 ile başladınız?” olmalı.

Devasa Beşiktaş üstünlüğü ile geçen 1-0’lık ilk yarıda Singo’yu sakatlıktan, Davinson’u da kırmızı karttan kaybeden Galatasaray’da kaleci Uğurcan’ın iki harika kafa vuruşunu çeldiğini de unutmayalım. İlk 7-8 dakikadaki baskı dışında 48 dakikada oyunun topa sahip olma (%68) dışında hiçbir yerinde var olamayan ev sahibi, iki cılız kafa vuruşu ve Barış’ın bir şutu dışında Mert’i rahatsız edemedi. Yorgunluk, salıdan kalmalık açıktı Sami Yen’de!

SERGEN HOCA KESiN ÇOK KIZMIŞTIR

İkinci yarıya baskı ile başladı 10 kişilik Galatasaray. Gol atarak hiç olmazsa 1 puanı almak için son nefes cephanesi, o 10-15 dakikalık ön alan presiydi. İlkay’ın golü tam da bu zihniyetin ürünüydü. 46-55 arası oyuncularının gümülmelerine, 1 kişi fazlasıyla çekingen oyunlarına, büyük ihtimalle Sergen Hoca delirmiştir! Golün sonrası oyun tekrar Beşiktaş kontrolüne geçti. İki takım da oyuncu değişiklikleriyle eşitliği bozmaya gayret ettiler. 74’te Cengiz’in kesmesinde Rafa’nın kaçırdığı pozisyon maçın çok kritik anıydı.

Maç önü itibariyle Galatasaray’ın favori, onbirlerin açıklanması sonrası acabalarla dolu, maç içinde Beşiktaş’ın galibiyeti kaçırdığı bir müsabaka oldu. Birer puan kulübelere verilseydi haksızlık olurdu, puan cetveline yazıldığı için HAKTIR iki takıma da...

Maçın kazananı ise ULTRASLAN oldu. Sergen Hoca’nın 5 Şubat’ta kaybettiği kardeşine 8 ay sonraki pankartlı anma, üç puanın gittiği yerin dostluk olması gerektiğini bir kez daha anımsattı ülkemize.

BANU YELKOVAN - ATTIKLARINA DEĞİL, KAÇIRDIKLARINA ODAKLANDILAR!

Derbide geriye güzel görüntüler ve paylaşılan puanlar kaldı.

Liverpool zaferinin coşkusuyla aynı 11’le sahaya çıkan Okan Buruk ritmi bozmadan devam etmek, ligde son iki maçını kazanmış Sergen Yalçın ise, Galatasaray’a geçen mart ayında son mağlubiyetini yaşatan Beşiktaş’ın başında rakibine bir deja-vu yaşatmak istiyordu. Derbilerin kendi iç mantığı olduğunu herkesten iyi bilen, hem sahada hem kenarda bu tecrübeyi yeteri kadar yaşamış iki teknik adamın da bu maç için kendine göre hesapları vardı.

İlk yarıda çok gününde bir Cerny ve hep gününde Rafa Silva’yla oyunun yönünü ve ritmini belirleyen Beşiktaş oldu. Sergen Yalçın topu ev sahibine bıraktı; ikinci bölgede teması yüksek, döndürmeyen, arkaya sarkıtmayan bir savunma kurdu. Topu her kazandığında hızlı kontratakları devreye soktu ve ödülü 12. dakikada Cerny-Orkun organizasyonunda Orkun’un Uğurcan’dan dönen şutunu tamamlayan Abraham’dan aldı: 0-1.

SiNGO ÇIKINCA DÜZEN BOZULDU

20 maç sonra kalesinde ilk golü gören ve bu sezon ilk kez mağlup duruma düşen Galatasaray’da etkisiz futbol yerini telaşa bıraktı, bireysel çabalarla pozisyon arama çabası başladı. Dakika 24’te sol arka adalesinde zorlanma yaşayan Singo yerini Sallai’ye bırakınca düzen iyice bozuldu. Ama asıl kırılma 34. dakikada geldi: Rafa Silva’yla girdiği mücadelede Davinson Sanchez doğrudan kırmızı kartla oyundan atılınca, Galatasaray bir Beşiktaş derbisinde daha 10 kişi kaldı. Devreye kaleye isabetli şut atamadan, topsuz oyunda varlık gösteremeden girdi. 10 kişi kalmasına rağmen topa sahipti ama bu üstünlük bir anlam kazanmadı.

RAFA BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI

İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray 10 kişi olmasına rağmen baskısını artırdı, oyunun kontrolünü ele geçirdi ve 55. dakikada İlkay’ın vuruşuyla skora denge geldi. Beşiktaş, rakibinin yorulacağını ve şans geleceğini bilen bir sükunetle karşıladı bu golü, aradığı fırsatı 74. dakikada buldu ama Cengiz Ünder’in sağdan taşıdığı pozisyonda Rafa Silva yakın mesafeden dışarı vurdu.

Maçtan geriye iki gol, maç sonu iki takım oyuncuları arasında güzel görüntüler ve paylaşılan puanlar kaldı. Liverpool yorgunu Galatasaray için derbiden beraberlik çıkarmak, Beşiktaş için bu haftaya kadar puan kaybı yaşamamış rakibinden zorlu deplasmanda puan almak başarı sayılabilirdi ama bir Türk futbol geleneği olarak her iki taraf da kaçırdıklarına odaklanmayı tercih ettiler.