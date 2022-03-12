Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi ‘erteleme’ krizi!

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Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul’a dönemedi ve geceyi Barcelona’da geçirdi. Dün Espanyol Kulübü’nün tesislerinde antrenman yapan sarı kırmızılılar, TSi 17.30’da özel uçakla İzmir’e hareket etti. Bugün İzmir’de çalışacak olan Galatasaray, koşullar uygun olursa yarın İstanbul’a gelecek. Galatasaray yönetimi, hem bu durumu hem de Barcelona ile perşembe günü oynanacak rövanş maçına takımın avantajlı bir skorla çıkacak olmasını göz önüne alarak, pazartesi oynanması gereken Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF’ye başvurdu.

NiHAT KIRMIZI: TÜRK FUTBOLU iÇiN iSTiYORUZ

Sarı kırmızılılar başvurunun gerekçesiyle ilgili TFF yetkililerine, “İstanbul ve birçok şehirde doğal afet durumu söz konusu. Alt liglerdeki maçları bir hafta ertelediniz, aynı şekilde Basketbol Federasyonu da tüm karşılaşmaları erteledi. Biz kendimize ayrıcalık istemiyoruz, Süper Lig maçlarını da erteleyin. Bu haftaki tüm maçlar ertelensin, eşitlik ilkesi bozulmasın” dedi. Yönetici Nihat Kırmızı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz bu ertelemeyi sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz” dedi.

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EMRE KOCADAĞ: NORMAL GÜNÜNDE OYNANMALI

TFF Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirmeye alırken, Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ ise Galatasaray maçının ertelenmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Kocadağ, “Biz de Avrupa’da ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlarda çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız” ifadelerini kullandı.

ELMAS: BU TEKLiF BiZDEN DEĞiL TFF’DEN GELDi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisinin ertelenmesinin TFF tarafından gündeme getirildiğini söyledi. Elmas, “Üst üste hem Beşiktaş hem Barcelona maçları var. Galatasaray’ın düzgün bir sahada mücadele etmesi Barcelona karşısında çok önemli. Bu teklif bizden gelmedi. Önce TFF, Kulüpler Birliği’ne sordu. Başkan da bunu kulüplere sundu. Biz Galatasaray olarak sahaların bozulmaması fikrine sıcak bakacağımızı belirtmiştik. Ancak bu bir maçın ertelenmesi değil, ülkenin puan alması meselesidir. Biz talebimizi yaptık. Beşiktaş ile bir görüşmemiz olmadı” dedi.