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Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? İşte tarih bilgisi

#Galatasaray-Beşiktaş Derbisi#Süper Lig
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman İşte tarih bilgisi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu gelişmenin ardından, futbolseverlerin merakla beklediği derbinin tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarih bilgisi...

14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

12 MART CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

13 MART PAZAR

13.30 Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

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19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 MART PAZARTESİ

20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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#Galatasaray-Beşiktaş Derbisi#Süper Lig

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