Galatasaray-Beşiktaş derbisi İtalya'da gündem oldu: 'Victor Osimhen, Ciro Immobile'yı nakavt etti'

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Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Heyecan dolu derbiyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67'de Victor Osimhen kaydetti.

Beşiktaş'ın tek sayısı ise uzatma anlarında Ernest Muçi'nin ayağından geldi

Heyecanın ve nabzın hiç dinmediği derbiyi İtalyan medyası şöyle gördü:

'SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ'

Calcio Mercato: 'Osimhen Galatasaray'ı Beşiktaş derbisinde ileri taşıdı. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki derbi, eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'in golüyle 2-1'lik galibiyet sayesinde sarı ve kırmızı renklere büründü. Osimhen, sıralamadaki birinciliklerini daha da güçlendirerek Samsunspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş ikilisini uzakta tuttu.'

'NAKAVT ETTİ'

La Gazetta Dello Sport: 'Osimhen gol attı ve Galatasaray'ı ileriye taşıdı. Eski Napoli oyuncusu, Lazio'nun eski kaptanını nakavt etti ve maçı lider takım kazandı. Osimhen ve Immobile'nin arasındaki süper mücadele Türkiye'de, daha doğrusu eski Napoli forvetinin Galatasaray'ı eski Lazio kaptanının Beşiktaş'ına karşı lig maçında yönettiği İstanbul'un Rams Park'ında sahnelendi ve kazanan Galatasaray oldu.'

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'OSIMHEN'DEN IMMOBILE'YE ŞOK'

Lazio News: 'Türkiye Süper Liginde Osimhen'den Immobile'ye şok: Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Türkiye Süper Ligi'nde eski Lazio ve eski Napoli arasında oynanan karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Hafta sonu, Lazio için Genoa karşısında alınan net galibiyet sayesinde çok iyi geçtiyse de eski bir Lazio oyuncusu için kesinlikle kötü geçti. Beşiktaş formasıyla Serie A aromalı maçta Galatasaray'a finalde 2-1 mağlup olan Immobile'den bahsediyoruz. Maçın sonucunu 13. dakikada Davinson Sanchez'in golü ve 67. dakikada Victor Osimhen'in dublesi belirledi. Uzatmaların ortasında, 94′te Beşiktaş'ın golünü de Muci attı.'

'LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ'

Tutto Mercato: 'Osimhen Galatasaray'ı Beşiktaş derbisinde öne taşıdı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi sarı kırmızı renklere büründü. Eski Napoli oyuncusu Victor Osimhen'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, bir maç eksiği bulunan Samsunspor (eksi altı) ve Fenerbahçe Beşiktaş'ı (eksi sekiz) geride bırakarak puan tablosundaki liderliğini pekiştirdi.'