Galatasaray Beşiktaş derbisi iptal mi edildi? Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak?

Corona virüsü nedeniyle alınan önemler çerçevesinde spor müsabakaları ile de karar açıklandı. Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin ertelenip ertelenmeyeceği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Kalın, Süper Lig’in 32’nci haftasında kadar, TFF 1’inci Lig’de ise 34’üncü haftaya kadar maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi iptal mi? İşte, o konu hakkında bazı detaylar.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ İPTAL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Bu açıklamayla beraber Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı kesinleşmiş oldu.