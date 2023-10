Galatasaray-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum: 'İşkenceye dönüştü, şampiyonluk şansının bittiği an...'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

GALİBİYET GOLLERİ ICARDI'DEN

Galatasaray, 26. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle derbide öne geçti. 30. dakikada Mert Günok doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarının başında Masuaku ve Oxlade-Chamberlain hamleleriyle maça başlayan Beşiktaş 69. dakikada Oxlade-Chamberlain'in golüyle skoru eşitledi. Galatasaray 81. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi hata yapmadı ve takımını 2-1 ütünlüğe taşıdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğine devam etti. Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi. Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini sürdürdü. Cimbom, ligde RAMS Park’ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

YAZARLARDAN DERBİ YORUMLARI

Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus köşe yazılarına maçı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: CHELSEA-ARSENAL MAÇINA BAKTIRMAYAN DERBİ

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öyle bir tempoyla başladı ki Londra derbisine bakmaya fırsat olmadı. “Ben, manevi miras olarak size hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ver kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Eğer benim sözlerim bir gün bilimle ters düşerse bilimi seçin” diyen bir atamızın olmasının onuruyla başlamak istiyorum bugün yazıya. Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladığımız şu sıralarda dünkü derbinin başındaki koreografi, bir gururlu Atatürk Türkiye’si evladı olarak beni olağanüstü mutlu etti. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birine, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederiz bu vesileyle.

TEMPOLU 45 DAKiKA

Dün 18:45 sularında başlayan o harika koreografi için ayağa kalktık, bir daha ancak 19:50’de yerimize oturabildik! Öyle tempolu bir 45 dakika oynandı Seyrantepe’de. Genelde Premier Lig derbileriyle Süper Lig maçlarının saatleri çakışınca hayıflanırız, adadaki müsabakayı dikkatli izleyemiyoruz diye. Dün de gözüm bir yandan Chelsea-Arsenal maçında olur diye düşünüyordum doğrusu. Ancak İstanbul’da maç öyle bir tempoyla başladı ki, ilk 15 dakikasına neredeyse hiç bakamadım Londra derbisinin.

iCARDi, AMARTEY’E ÜSTÜNDÜ

G.Saray ilk bir saatte ön alan baskısıyla Beşiktaş’ı defalarca hataya zorladı. Maçta bir ara şut istatistiği 14’e 1, rakip ceza alanında topla buluşma sayıları 20’ye 0’dı. İcardi, Amartey’ye büyük üstünlük kurdu, bu eşleşmeden hem skor, hem de personel avantajı çıkardı Arjantinli süperstar... Ancak bir ara geride topu geveleyip kaptırmaktansa, uzun vurmanın daha efektif olabileceğini fark etti Beşiktaşlılar. Ve böyle bir uzun topta Rosier-Oxlade işbirliğiyle dengeyi buldular. Ancak Galatasaray, Molde’de, Old Trafford’da, Kopenhag maçında nasıl vazgeçmediyse, dün de yetinmedi 1 puanla. Ve bir kritik galibiyet daha aldı ev sahibi ekip.

SADECE BÜYÜK FUTBOLCU DEĞiL

Sarı kırmızılıların dün nerdeyse tüm hücum aksiyonlarının içinde olan Mauro İcardi’ye ayrı bir parantez açmak istiyorum: Dün Mert’in atıldığı pozisyonda yüz santrforun 90’ı kendini yere atardı. Yine yüz santrforun 90’ı el itirazıyla pozisyondan kopardı. İcardi düşmedi ve kopmadı. Sadece büyük bir futbolcu değil, büyük de karakter gerçekten.

GÜNTEKİN ONAY: HATALAR DERBİSİNDE GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında ortaya konan futbol beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş’ın dün derbideki en büyük sorunu sahada 3 Türk oyuncu olması zorunluğu idi. Elinde Masuaku ve Oxlade-Chamberlain gibi harika 2 oyuncu varken Burak Yılmaz, sol bekte Zaynutdinov, orta alanda da Tayfur’a görev vermek zorunda kaldı. İlk yarıda özellikle çıkarken çok fazla top kaybı yapan Beşiktaş, kalesindeki tüm tehlikeleri bu şekilde yaşadı. Golü çıkarkenki top kaybıyla yedi, kaleci Mert Günok da benzer bir pozisyon sonrası kırmızı kart gördü.

G.SARAY 2. YARI DURGUNDU

İlk yarıda Amartey’in kötü oyunu Beşiktaş’ın rakip yarı alandaki etkisizliğine rağmen 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 1-0 girmesi maça tutunmasını sağladı. Burak Yılmaz’ın Oxlade-Chamberlain ve Masuaku hamlelerinin ardından oyunu dengeleyen ve daha iyi pas yapan siyah beyazlılar Galatasaray’ın anlamsız durgunluğundan da faydalanarak beraberlik golünü buldu. Özellikle ikinci yarıda Galatasaray’da çok ciddi bir tutukluk vardı. Sarı kırmızılar 10 kişi oynayan Beşiktaş’a karşı adeta gol için davetiye çıkarttı. 1-1’den sonra da Galatasaray tempoyu yükseltemedi.

3 YERLi KURALI BAŞ AĞRITACAK

Golü de bir karambol sonrasında oluşan elle oynama ve penaltıyla buldu. Açıkçası Beşiktaş maç ilk yarı 1-0 bittiği için şanslıydı. Galatasaray ise kendi ritminin, temposunun altında kaldığı maçta ezeli rakibinin hataları sayesinde kazandı. Kazanmak özellikte derbide alınan 3 puan Galatasaray açısından değerli. Beşiktaş’ın ise kadro yapısı ve planlaması itibarıyla 3 yerli oynatma zorunluluğu yüzünden bundan sonra da başı ağrımaya devam edecek gözüküyor. Dün beklentilerin altında bir derbi izledik. İlk yarıda yaptığı presle Beşiktaş’ı hataya zorlayan Galatasaray istediğini aldı.

FIRAT AYDINUS: ICARDI KARŞISINDA BU KADAR HATA YAPILIRSA SONUÇ BU

Mert’in kırmızı kart görmesi, Beşiktaş için hem maçın hem de şampiyonluk şansının bittiği an oldu. Kâğıt üzerinde ağır basan Galatasaray karşısında Burak Yılmaz, solda Bahtiyar ve orta sahada Tayfur ile maça başladı. Belli ki yerli kuralına takılan bir kadro. Okan Buruk ise Manchester United maçındaki orta saha ikilisi Kaan Ayhan ve Torreira’ya yer verdi. Beşiktaş için ligde şampiyonluk adına devam ya da tamam anlamına gelen derbi aynı zamanda Burak Yılmaz için de fırsat maçıydı.

Maçın 7. dakikasında her iki kalede yaşanan pozisyonlarla birlikte artan bir tempo ve gol pozisyonları izledik. Galatasaray’ın peş peşe kaçırdığı gollere ve Beşiktaş’ın direkten dönen bir topuna şahit olduk. Aynı pozisyon içerisinde Colley inanılmaz iki hatayı üst üste yapınca İcardi affetmedi ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Hemen akabinde Amir’in hatalı pasında Amartey’in hatasıyla pekişen pozisyonda İcardi’nin Mert’le karşı karşıya kaldığı an ve Mert’in kırmızı kart görmesi, Beşiktaş için hem maçın hem de şampiyonluk şansının bittiği an oldu.

28’DEN SONRA İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ

Beşiktaş defansında Amartey ve Colley gibi çok hata yapan oyuncular varken, Galatasaray’ın hücum hattında herhangi bir oyuncu oynatmasına gerek dahi yoktu! Hele hele siz bu hataları İcardi gibi bir oyuncu varken yapıyorsanız affedilmez sonuçlar doğrur. 28. dakikadan sonra maç Beşiktaş için işkenceye dönüştü ve tek kaleye döndü.

Tete, Bahtiyar’ın kanadından Zaha da Rosier’in kulvarından istedikleri gibi geldiler. Ve ilk yarının bitmesi için Beşiktaş taraftarları ve futbolcular adeta dua ettiler. İlk yarı itibari ile Galatasaray adına 8’i isabetli 14 şut izlerken, Beşiktaş’ın sadece 1 şutu vardı. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları ise 20’ye 0’dı. Ki bu rakamlar ilk yarının fotoğrafının en önemli göstergesiyd

RASHİCA VE GEDSON VERİMSİZDİ

İkinci yarıda oyuna giren Oxlade-Chamberlain Beşiktaş’a biraz hareket getirdi. Bu maç özelinde Rashica ve Gedson çok verimsiz kaldılar. Galatasaray’ın nasıl olsa rahat yeneriz düşüncesi içerisinde olduğu, konsantrasyon kaybının yaşadığı anlarda Rosier’in sağdan getirdiği ve Oxlade-Chamberlain‘e attığı nefis golle Beşiktaş beraberliği yakaladı. Bu dakikadan sonra Galatasaray’ın baskısı arttı.

Maç boyunca her türlü defansif hatayı yapan Beşiktaş’ta, hatalar zincirine Amir de katıldı ve en sonunda topa elle müdahale ederek penaltıya sebep oldu ve bunun devamında da ikinci gol geldi. 10 kişi kalmış bir takım olarak Beşiktaş’ın bu kadar baskı yapan Galatasaray’a karşı ceza sahası içinde geride oyun kurması anlaşılır gibi değildi.