Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı tarihi

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Zorlu fikstürden geçen Galatasaray, Avrupa mesaisinden sonra Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 0-0 ayrılarak avantajlı bir sonuç almıştı. Bu maçın ardından olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul'a gelemeyen sarı-kırmızılılar ilk idmanını İspanya'da yaptı daha sonra İzmir'e geçti. Aslan burada derbi hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, bugün İstanbul'a dönecek. İşte, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı tarihi...

DERBİ MAÇ NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 14 Mart Pazartesi saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Bu hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı mücadele oynanırken beklenmiyor. Gün içinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu'nda hava sıcaklığının 1 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olacağı belirtildi.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 beraberlik aldı. Cimbom 14 maçta 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 17 gole engel olamadı. Aslan son olarak sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

EKSİK FUTBOLCULAR

Galatasaray'da derbisi öncesinde Arda Turan'ın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Ömer Bayram ile Mustafa Muhammed, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçında görev alamayacak.