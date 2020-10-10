Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 13. sırada yer alıyor. Genç bir kadroyla sezona başlayan, henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Beşiktaş ise son sırada bulunuyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş yarın saat 15.15'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 2 haftada sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar ise bu sezon daha galibiyetle tanışamadı.

Galatasaray ligde bu sezon 73.0 sayı, 33.5 ribaund ve 17.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Beşiktaş ise 73.5 sayı, 28.5 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Bireysel performanslara bakıldığında sarı-kırmızılılarda ABD'li oyuncu Daryl Macon Jr 19.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Siyah-beyazlılarda ise genç oyuncu Alperen Şengün 19.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını katkıda bulunuyor.

Geçen sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 74-65, Akatlar Spor Salonu'nda da oynanan mücadeleyi de Beşiktaş 74-68'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı derbi öncesi moral depoladı

Galatasaray’da teknik heyet ve oyuncular, ING Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi bir araya geldi.

Düşler Vadisi’nde gerçekleştirilen buluşmada yemek yiyen teknik heyet ve oyuncular moral depoladı.

Burada açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızlı basketbolculardan Barış Ermiş, derbi öncesi takımla birlikte yapılan buluşmaların çok yararlı olduğunu belirterek, "Düşler Vadisi, şehirden uzak, çok sakin güzel bir proje. Bol temiz havası var. Bu tarz yerler biz sporcuların özlediği şeyler. Çok güzel bir proje olmuş. Ormanspor maçını kazandıktan sonra biraz moralimiz yerine geldi. Şimdi önemli bir derbi maçımız var. Onun öncesinde böyle güzel ortamda takımla beraber olup yöneticilerimizle beraber konuşup kaynaşıp moralli bir şekilde maça hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

RJ HUNTER: BEŞİKTAŞ’IN KADROSUNDAKİ İSİMLERE TAKILMIYORUZ

Galatasaray’ın ABD’li oyuncusu Ronald Jordan Hunter ise, sarı-kırmızılı takımın kazanmayı çok önemseyen bir ekip olduğunu söyleyerek, "Takım arkadaşlarımızla yemekte bir araya geldik. Beşiktaş’ın kadrosundaki isimlere takılmıyoruz. Sonuçta arada ciddi bir rekabet unsuru var ve maçı aynı ciddiyetle kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Her maçı ciddiye alıyoruz bu da o maçlardan bir tanesi" dedi.

ERTUĞRUL ERDOĞAN: TAKIM OLARAK İLK KEZ BİR ARAYA GELİYORUZ

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan da takım olarak ilk kez bir organizasyonda bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yeniden oluşturduğumuz bir takım, ilk kez bir araya gelen oyuncu grubu. Eşleriyle birlikte gelenler de oldu. Sinan Erdem’in o boğucu havasından çıkıp böyle temiz ve güzel bir hava alma şansını elde ettik" diye konuştu.

Beşiktaş derbisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş maçı elbette önemli bir derbi. Bunun yanında seyircisiz oynamamızın getirdiği bir dezavantaj var. Taraftarımızla buluştuğumuz yer televizyon ve sosyal medya oluyor. Dolayısıyla takımın tanınırlığı açısından bu tip takım kadro buluşmaları bizim adımıza çok önemli. Ümit ediyorum ki; geçen haftadaki gibi yolumuza kazanarak devam ederiz. İyi basketbol, kötü basketbol ayrı ama bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Yeni takımlar kazandıkça güçlenirler, kazandıkça ilişkiler daha pekişir. Bu takımdaşlığı pekiştiren takım kadro buluşmalarının sayısını artırarak galibiyetlerle süslemeye devam ederiz" şeklinde konuştu.