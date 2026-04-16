Galatasaray, Bernardo Silva transferinin anahtarını buldu! Kilit isim devreye girdi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 14:53

Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda Haziran ayında Manchester City ile yollarını ayıracak Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı kırmızılılar bu bağlamda, önemli rol üstlenecek ismi buldu.

Galatasaray, Manchester City'deki başarılı serüveninin ardından ayrılığa hazırlanan Bernardo Silva için transferde resmen düğmeye bastı.

Cimbom, bu transferde önemli bir ismi devreye soktu ve ikna turlarına başladı.

Konuya ilişkin İtalyan Tuttomercato'da yer alan haber şu şekilde oldu:

Galatasaray, Bernardo Silva'yı transfer etmek istiyor. Yıldız orta saha oyuncusu, Haziran ayında Manchester City'den ayrılacak ve birçok kulüp onunla ilgileniyor.

Benfica, Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. Barcelona da şartlarını araştırıyor. Lamine Yamal ile aynı pozisyonda olmasının sorun yaratabileceğini düşünüyorlar. Öte yandan Juventus da onunla ilgileniyor. Spalletti, gelecek sezon Serie A şampiyonluğunu istiyor ve bu nedenle takımının önemli bir parçası olarak görmeyi hedefliyorlar.

GALATASARAY, İLKAY'I DEVREYE SOKTU

Türkler de Silva'yı istiyor. Silva'nın eski takım arkadaşı İlkay, tercihini sarı kırmızılılardan yana kullanması için devreye girdi.

Silva'nin maliyetine dair Galatasaray cephesinde bir problem yok. Tercih, bir sonraki kulübü ve muhtemelen son imzası olarak transferindeki vizyonuna bağlı olacak.

AYRILIĞI İTİRAF ETMİŞTİ

Silva, Manchester City serüveninin sonunda şu itirafı yapmıştı:

"Beğenmediğimi söylemiyorum ama kültürel olarak Manchester, hayatta istediğim ideale uymuyor. Bazen mutlu olmadığımı hissediyorum. Eşimle tanışmadan önce hep yalnızdım. İyi değildim ve sık sık buradan ayrılmayı düşünüyordum. Bu, kesinlikle takımı sevmediğim için değildi. Şimdiye kadar buradan ayrılmadığım için de mutluyum.

Ayrılsaydım, sayısız kupa, Premier Lig şampiyonluklarını gibi önemli başarıları kaçırmış olurdum. Şu anda kaptan olma, deneyimimi genç oyunculara aktarma fırsatım da var. Ancak, Manchester City eğer Lizbon'da olsaydı burada kalırdım. Hatta 40 yaşıma kadar oynardım."

