Galatasaray, Bernardo Silva için gözünü kararttı! Yapılan servet değerindeki teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, bir yandan da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.

YENİDEN TEMASA GEÇTİLER

Geçtiğimiz günlerde Manchester City’den ayrılacağını resmi olarak açıklayan Bernardo Silva, yeniden Galatasaray’ın 1 numaralı yıldız adayı konumunda. Yaz döneminde kadrosunu Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir 10 numara ile güçlendirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla tekrar temasa geçti.

YILLIK 15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!

Galatasaray tıpkı Leroy Sane’de olduğu gibi bonservis sorunu olmayan tecrübeli futbolcuyu yıllık ücretle ikna etmenin hesapları içinde. Bunun için de Portekizli yıldıza senelik 15 milyon Euro teklif edildiği öne sürüldü.

DERDİ KASVETLİ HAVA

Bernardo Silva’nın Suudi Arabistan’a gitmeyip Avrupa’da Şampiyonlar Ligi vitrininde kalacağı neredeyse kesin. Dolayısıyla Sarı-kırmızılılar çok sayıda talibi olan Silva’nın transferinde oldukça avantajlı bir noktada.

Tecrübeli yıldızın Manchester’dan ayrılma sebebi ise hava ve iklim durumu. Artık kasvetli bir havada yaşamak istemediğini açıklayan Silva için İstanbul seçeneği oldukça uygun görünüyor. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de transfer listesinde bulunan Bernardo Silva’nın kararı merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Ağustos ayında 32 yaşına girecek olan Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 45 maça çıkarken sahada bulunduğu 3298 dakikada 3 gol - 5 asist üretti.