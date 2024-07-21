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Galatasaray, Belçikalı oyuncunun sözleşmesini uzattı

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#Transfer#Galatasaray#Julie Vanloo
Galatasaray, Belçikalı oyuncunun sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 22:17

Galatasaray Çağdaş Faktoring, tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini yeniledi.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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#Transfer#Galatasaray#Julie Vanloo

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