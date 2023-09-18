×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile sözleşme imzaladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Beknaz Almazbekov
Galatasaray, Beknaz Almazbekov ile sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 18:16

Galatasaray, Kırgız futbolcu Beknaz Almazbekov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, altyapı oyuncularından Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray, altyapıdan bir oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Beknaz Almazbekov

BAKMADAN GEÇME!