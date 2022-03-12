Galatasaray Beka Beka'yı transfer edecek mi? Menajerinden açıklama

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FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından her iki ülkede yabancı futbolcuların sezon sonunda serbest kalacağını açıklamıştı. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Beka Beka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen yıldız ismin, sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun menajeri Rus basınına bu durumun doğru olmadığını ifade etti.

Alexis Beka Beka'nın menajeri Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." dedi.

20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.