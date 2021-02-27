Galatasaray BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarına rakip olduğu 16 maçın sadece birini kazanabilen BB Erzurumspor, tek galibiyetini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek aldı.

Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta puan kaybetmeyen Galatasaray, en son Aralık 2019-Mart 2020 arasında sekiz maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Mesut Bakkal göreve geldikten sonra çıktığı beş deplasman maçında 10 puan toplayan BB Erzurumspor, sezonun ilk yedi dış saha karşılaşmasında 6 puan toplayabilmişti.

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan takım olan Galatasaray, 2014/15'ten bu yana sadece bir sezonda daha yüksek sayıya ulaştı. Bu sezon Süper Lig'de attığı dört golü de maçların ilk yarılarında kaydeden Emre Kılınç, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada da BB Erzurumspor karşısında Galatasaray'ı öne geçiren golü atmıştı.

BB Erzurumspor santrforu Oltan Karakullukçu, bu sezon Süper Lig'de attığı tüm golleri oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydetti. Bir Süper Lig sezonunda daha fazla gol kaydeden son yedek oyuncu Mustafa Pektemek. Mesut Bakkal'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçını kaybeden Fatih Terim, daha sonraki üç karşılaşmada meslektaşına puan vermedi. Galatasaray'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını toplam 14 gol yiyerek kaybeden Mesut Bakkal, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılı ekipten üst üste dört yenilgi almadı.

GALATASARAY BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray BB Erzurumspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 7 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'u yendi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı da 2-1 kazandı.

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