Galatasaray, BB Erzurumspor hazırlıklarına ara vermeden başladı! Omar Elabdellaoui...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alan çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Omar Elabdellaoui'nin takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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