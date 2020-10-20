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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:03 | Son Güncelleme:

Galatasaray, BB Erzurumspor hazırlıklarına ara vermeden başladı! Omar Elabdellaoui...

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Galatasaray, BB Erzurumspor hazırlıklarına ara vermeden başladı! Omar Elabdellaoui...
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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, pas ve dar alan çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Fatih Terim, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunduGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
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Omar Elabdellaoui'nin takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Galatasaray, BB Erzurumspor hazırlıklarına ara vermeden başladı Omar Elabdellaoui...

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