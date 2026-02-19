Galatasaray, Bayern Münih’in yıldızını bedava alıyor! Transferde Avrupa devleri rakip

Haberin Devamı

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başlayan Galatasaray, gözünü Almanya’ya dikti.

Cimbom, Bayern Münih’te forma giyen Alman Milli futbolcu Leon Goretzka ile ilgileniyor. Konuya ilişkin İspanyol basınında yer alan haber şu şekilde oldu:

Leon Goretzka için ayrılık vakti geldi. Bayern Münih, kış transfer döneminin bitimiyle birlikte yaptığı resmi açıklamada tecrübeli orta sahanın gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu. Kupalarla dolu ancak performans açısından zaman zaman tartışılan bir dönem böylece resmen sona erdi.

31 yaşındaki Alman yıldız yaz aylarında serbest kalacak. Bonservissiz olması ise transfer piyasasında dengeleri değiştirdi.

OCAKTA KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Goretzka, ara transfer döneminde Atletico Madrid ile anlaşmaya çok yaklaşmış ancak transfer son anda gerçekleşmemişti. Yaz döneminde tablo tamamen farklı. Bu kez oyuncu elinde bonservisiyle masaya oturacak.

Fizik gücü, ceza sahasına koşuları, iki yönlü oyunu ve büyük maç tecrübesiyle hala üst düzey katkı verebilecek bir profil çizen Goretzka, orta sahasına sertlik ve liderlik arayan kulüpler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

MILAN VE GALATASARAY DEVREDE

Yarışta yalnızca Atletico yok. Milan ve Galatasaray da Alman yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

Goretzka’nın en büyük artısı; tecrübe ile rekabetçi karakteri bir arada sunabilmesi. Avrupa kupalarında oynamaya alışkın olması ve soyunma odasında ağırlık koyabilecek yapısı, onu birçok teknik direktör için cazip bir hedef hâline getiriyor.

LEVERKUSEN BİR ADIM ÖNDE

Transfer yarışında öne çıkan kulüp ise Bayer Leverkusen.

Bundesliga’da kalma ihtimali, Almanya’da yaşamaya devam edecek olması ve sportif projenin istikrarı Goretzka’nın kararında belirleyici olabilir. Leverkusen’in oyuncuya önemli bir rol ve düzenli forma şansı vadettiği belirtiliyor.

GALATASARAY, İDDİALİ BİR TEKLİF SUNACAK

Yaz transfer dönemi yaklaşırken gözler Goretzka’ya çevrildi. Atléetico güçlü bir proje sunarak yeniden devreye girmek istiyor. Milan ve Galatasaray ise iddialı tekliflerle Alman yıldızı ikna etmeye çalışacak.