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Galatasaray, Batuhan Şen'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

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#Transfer#Batuhan Şen#Galatasaray
Galatasaray, Batuhan Şeni Fatih Karagümrüke kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 19:41

Galatasaray, 23 yaşındaki file bekçisi Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesinin uzatılıp kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Oyuncuyla sözleşme uzatan sarı kırmızılılar, ardından Batuhan Şen'in gelecek sezon için Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Fatih Karagümrük ise "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan Şen. Galatasaray'dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadromuza kattık." ifadelerine yer verdi.

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#Transfer#Batuhan Şen#Galatasaray

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