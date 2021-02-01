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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray Basketbol Takımı'nda ayrılık! Daryl Macon...

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Galatasaray Basketbol Takımı'nda ayrılık! Daryl Macon...
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Daryl Macon ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen ABD'li oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Daryl Macon'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

 

Galatasaray Basketbol Takımında ayrılık Daryl Macon...

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