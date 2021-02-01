Galatasaray Basketbol Takımı'nda ayrılık! Daryl Macon...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen ABD'li oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Daryl Macon'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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