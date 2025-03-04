×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı ağırlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Basketbol#Şampiyonlar Ligi#Unicaja
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Liginde Unicajayı ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 11:35

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İspanya temsilcisi Unicaja'yı ağırlayacak.

Haberin Devamı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında Çarşamba akşamı İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray, J Grubu'nda ise 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı. Galatasaray, güçlü rakibine seyircisinin de desteğiyle ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

Haberin Devamı

İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, Çarşamba akşamı oynanacak müsabakayla üçüncü kez birbirine rakip olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Basketbol#Şampiyonlar Ligi#Unicaja

BAKMADAN GEÇME!