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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Rytas Vilnius'u ağırlayacak

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#Galatasaray#Rytas Vilnius#Basketbol Şampiyonlar Ligi
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Liginde Salı günü Rytas Vilniusu ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 12:52

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, Rytas Vilnius'u ağırlayacak.

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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında 18 Mart Salı Litvanya'nın Rytas Vilnius takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-in oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet aldı.

Rytas Vilnius ise normal sezonda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayarak F Grubu'nu ilk sırada tamamladı. Doğrudan son 16 turuna yükselen Rytas Vilnius'un J Grubu'nda 2'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

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#Galatasaray#Rytas Vilnius#Basketbol Şampiyonlar Ligi

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