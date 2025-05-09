×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Tenerife
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Liginde finalde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 19:52

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Final Four maçında İspanyol ekibi Tenerife'yi 90-80 mağlup eden Galatasaray, adını finale yazdırdı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, finalde AEK-Unicaja Malaga maçının kazananı ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasıyla Galatasaray, Angel Delgado ile pota altında sayılar bularak rakibine üstünlük kurdu. İspanyol temsilcisi de Giorgi Shermadini'nin pota altından bulduğu basketlerle sarı-kırmızılı takıma cevap verdi. Marcelinho Huertas'ın kenardan oyuna geri dönmesiyle üstünlüğü ele alan La Laguna Tenerife, Brezilyalı oyun kurucunun 7. dakikada orta mesafeden attığı basketle 6-0'lık seri yakaladı: 15-13. İspanyol temsilcisi, periyodun devamında hata yapmayarak ilk çeyreği 24-20 önde bitirdi.

La Laguna Tenerife, Thomas Scrubb'ın turnikeden bulduğu basketle 11. dakikada 6-0'lık seri yakaladı: 29-20. Bu dakikadan sonra temposunu düşürmeyen İspanyol temsilcisi, 13. dakikada da Tim Abromaitis'in turnikeden bulduğu sayıyla karşılaşmada ilk defa aradaki farkı çift haneye çıkardı: 33-22. Farkı azaltmaya çalışan sarı-kırmızılı ekip ise 18. dakikada James Palmer'ın dış atıştan bulduğu basketle 12-0'lık seri yakaladı: 40-37. Sonrasında Ibou Badji ve Aaron Doornekamp ile sayılar bulan İspanya ekibi, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

Haberin Devamı

İkinci yarının başında temposunu artıran Galatasaray, 22. dakikada James Palmer'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 43-45. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini devam ettiren sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada da Ebuka Izundu'nun smacıyla 9-0'lık seri yakaladı: 49-61. Sert savunma yaparak rakibine fazla basket şansı vermeyen Galatasaray, Micheal Young'ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üç sayılık basketle son periyoda 64-55 üstün girdi.

Son periyodun başında farkı iyice açan Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings'in serbest atıştan bulduğu basketle 8-0'lık seri yakaladı: 60-78. Karşılaşmanın devamında rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, müsabakayı 90-80 kazanarak adını finale yazdırdı.

ERGİN ATAMAN'DA MAÇI İZLEYENLER ARASINDAYDI

Haberin Devamı

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife-Galatasaray maçını yerinde izledi.

Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ve sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Tenerife

BAKMADAN GEÇME!