Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray başkan adayları 2021

Galatasaray başkanlık seçimi için heyecan sürüyor. Yeni sezona seçilecek olan başkan ile girecek olan Galatasaray, yönetim, transferler ve teknik direktör hususuna da bu değişimle karar verecek. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Alınan son karara göre Galatasaray başkanlık seçimi, 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 1974 yılında dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.İş hayatına aile işi olan ve Türkiye'deki en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri (FMCG) distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile işini devam ettirdiği süre zarfında, Türkiye’de birçok uluslararası firma ile ortak girişimde (joint venture) bulunmuştur.Booker Cash ve Carry firmalarının Türkiye Piyasasına girmesine şahsen öncü olmuş ve Spar süpermarketlerinin Türkiye’ye girmesini sağlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte Exel şirketiyle (halihazırda DHL grubunun bir parçası) ortak girişimle (joint venture) İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.



Burak Elmas, 2008 yılında, Godiva'nın Yıldız Holding bünyesine alınmasına öncülük etmek için Yıldız Holding grubuna katılmıştır. Burak, halihazırda Godiva Investments şirketinin CEO'su görevinde Grup Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır ve son dokuz yıldır Yıldız Holding bünyesinde çalışmaktadır. Yıldız Holding, gıda ürünleri imalatında en iyi bilinen, en büyük Türk işletmelerinden biridir. Şirket aynı zamanda diğer tüketici malları, perakende, özel sermaye fonu ve gayrimenkul faaliyetlerini de yürütmektedir.Yıldız Grup'un kilit yöneticilerinden biri olan Burak Elmas, görev süresince stratejik olarak çok farklı ve önemli görevler üstlenmiştir. Burak, grubun dahil olduğu ortak girişim şirketlerinde grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir.

Halihazırdaki Ortak Girişimleri - Godiva Perakendedeki görevinde/rolünde grubun uluslararası şirketlerle yaptığı Türkiye’deki ortak girişimleri yönetmektedir.



Bu ortak girişimler arasında Kellogg’s, Hero Group, Granini, McCormick, Cargill, Nissin, Spethman AG, SCA ve Gumlink bulunmaktadır. Gruptaki rolü/görevleri; Ortak Girişimleri - Godiva Perakende Genel Müdür Yardımcısı, Godiva Japonya Sorumlu Müdür, Godiva Kuzey Amerika Genel Müdür görevlerini içermektedir. Burak, mevcut rolünde/görevinde Godiva için yeni bir 'pazara girme' modeli oluşturmakla görevlendirildi ve bu çerçevede Godiva markasının yönetiminden ve markayı Atlantik'ten Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yaymakla sorumludur.



Burak Elmas, daha önce Booker Cash ve Carry Türkiye'de İcra Kurulu Üyeliği, Exel Türkiye Yönetim Kurulu Üyeeliği, Kelloggs Med'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Galatasaray Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar çeşitli iş alanlarında kariyer sahibi olmuştur.

Galatasaray Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlendiği yıllarda, profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumlu idi ve takım Türk futbol tarihinde ilk defa iki Avrupa kupasını da kazandı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren Metin Öztürk, Akademi Bilgisayarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Metin Öztürk, 2015-2018 döneminde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığını görevini yürütmüştü. Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Öztürk yeniden aday olurken 4 Mart'ta gerçekleştirilen Genel Kurulda "Mustafa Cengiz ve yönetimi ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim" sözleriyle dikkat çekmişti.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görede şehrinde dünyaya geldi.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır.

Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır.

Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?

Yiğit Şardan 11 Mart 1963 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin’de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej’de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nde okudu.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.’ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor.

1993 yılında ATV’yi kurdu.

Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2012 yılında yöneticilik yaptığı dönemden kalan alacakları sebebiyle Galatasaray'ı icraya verdi.

Bir dönem Kasımpaşa'da yöneticilik yaptı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde 6. aday oldu.