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Galatasaray Başkanı Özbek’ten Anıtkabir’e ziyaret

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#Galatasaray#Anıtkabir#Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Özbek’ten Anıtkabir’e ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 16:16

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seçimin aşkan seçilmesinden dolayı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk ile Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özbek'in mozoleye çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray Başkanı Özbek’ten Anıtkabir’e ziyaret

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özbek, deftere şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce Atatürk. Bugün Galatasaray Spor Kulübü 40. Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Kulübünün azası ve gönül verenleri olarak devrimleriniz ve fikirlerinizin ışığında, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında Galatasaray Spor Kulübü, tıpkı ilk yüzyılında olduğu gibi, ülkemizin medar-ı iftiharı olarak, Ata’sına layık olmaya devam edecektir.”

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#Galatasaray#Anıtkabir#Dursun Özbek

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