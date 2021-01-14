Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bugün yapacağı toplantı öncesi gündemi sarsan iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialardan en dikkat çekeni ise Fatih Terim ile yolların ayrılacağına dair çıkan söylentiler olmuştu.

Asist Analiz'in haberine göre; bu iddiaların gerçek dışı olduğu ve Mustafa Cengiz’in Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını aktaracağı öğrenildi.

İşte Mustafa Cengiz’in yapacağı konuşmadan önemli noktalar:

-Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında sorun olmadığı ifade edilecek.

-Sarı-kırmızılıların transfer yapmak için limitinin olmadığı belirtilecek.

-Mevcut futbolculara beklenen düzeyde cazip tekliflerin gelmediği söylenecek.

-Mustafa Cengiz yönetiminde getirilen ve yollanan futbolculardan bahsedilerek bir liste çıkarılacak.

-Erken seçimin olacağı açıklanmışken şu anda istifanın bir işe yaramayacağı dile getirilecek.