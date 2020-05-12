Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son durumu açıklandı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında konuştu.
Mahmut Recevik, "Başkanımız Mustafa Cengiz'i ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor." sözlerini kullandı.
HALSİZLİK VE KİLO KAYBI NEDENİYLE HASTANEYE GİTMİŞTİ
4 gün önce yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yoğun bakımdan çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta halsizlik şikayeti ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırılmıştı.
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