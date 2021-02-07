Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dikkat çeken Fenerbahçe istatistiği

Galatasaray, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 mağlup ederken tam 32 yıl sonra Kadıköy'de rakibini üst üste ikinci kez mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz'ın derbi istatistiği ise oldukça dikkat çekti.

Galatasaray'da 3 sezondur başkanlık görevini sürdüren Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye karşı 7 derbiye çıkarken 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Cengiz döneminde Galatasaray'ın 2 derbi galibiyeti de Kadıköy'de geldi. Galatasaray önce geçen sezon 21 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı, ardından 32 yıl sonra üst üste Kadıköy'deki ikinci galibiyetini aldı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YENİLGİSİ YOK

Mustafa Cengiz, böylece Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı yenilmeyen tek başkan olma özelliğini de korumuş oldu.

ALİ KOÇ'UN 6. DERBİSİ

Fenerbahçe'de ise başkan Ali Koç, henüz Galatasaray galibiyeti göremedi. Fenerbahçe’yi dün deplasmanda yenen G.Saray, Ali Koç’un başkan olduğu süreçteki 6. derbi maçında rakibini 2. defa mağlup ederken, 4 karşılaşmada ise beraberlikle tamamlandı.

Öte yandan Fatih Terim’in öğrencileri, toplamda ise son 8 derbi maçta sarı lacivertlilere boyun eğmedi.

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