Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den tarihi çıkış! 'Tüm transferleri UEFA incelesin'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, takım harcama limitlerine uyulup uyulmadığı konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, hem TFF’nin hem UEFA’nın Süper Lig’deki transferleri denetlemesini istedi. Dün GS TV canlı yayınında gazetecilerin soruların yanıtlayan Cengiz, Beşiktaş’ın önceki gün yaptığı, “Tüm kulüplerin limitlere uyduğuna inanmak istiyoruz” şeklindeki açıklamasına katıldığını söyledi. Cengiz’in açıklamaları şöyle:

Bir camiadan korkup kuralları ertelemek ahlakı öldürür

“Beşiktaş'ın limit açıklamasını görüyorum ve artırıyorum. Geçen sezon ve bütün sezonları görelim. Neden sadece bu devre arası? Bütün transfer dönemleri tek tek incelensin. Her şey açıklansın. UEFA’dan da rica ediyorum, bizleri inceleyin. Fair ne demek? Dürüst, adil, mert... Buradan TFF’ye sesleniyorum, dedikoduya mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar aştı? Bunu TFF açıklasın. Biz limitler içinde kaldık. Ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında da sordum; 21 kulübün hepsi dinliyor, ‘Açıklayın’ dedim. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. TFF, limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür.

Erencan'ı hangi mezatta hangi köle pazarında satıyorsun?

Eyüpspor'a verdiğimiz Erencan Yardımcı için, ‘Siz 100 bin Euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsura nasıl sattınız?’ diyorlar. 4 milyon da para birimini söylemiyorlar. Euro mu, lira mı belli değil.. Emin Bayram’ı Boluspor’a, Ali Yavuz Kol’u da Denizlispor’a bedava verdik. Rakiplerimiz veya muhaliflerimizden bir kişi, ‘Emin neden bedava verildi?’ diye sordu mu? Sormazlar çünkü kalpleri fesat. Altyapı ligleri oynanmıyor. Bu oyuncular ne yapacak? Paslanacak, ölecek... Erencan’ın 100 bin Euro değeri olduğunu söylüyorlar. Nereden çıkarıyorsun bunu? Hangi mezatta, hangi köle pazarında satıyorsun? Erencan’da asla bir üçkağıt yok.

Galatasaray'a ihanet edeceğime kafama sıkar giderim

Mustafa Cengiz, Mesut Özil’in Fenerbahçe’den alacağı paraya da göndermede yaparak, “Adam, 18-20 milyon Euro maaş alıyor, bir takımı tuttuğu için 15 milyon Euro’yu feda ediyor. Ben olsam onun 50 metrelik heykelini stadın önüne dikerim” dedi. Cengiz, Fatih Terim’in, “Kalemi kağıdı hazırlayın, yeni transfer listesini açıklayacağım” sözleri üzerine; “Hocam çok güzel bir ironi yaptı. Bir laf daha vardı ona bağlı; ‘Millete scoutluk yapmaktan sıkıldım.’ Scouta maaş vermiyorlar, biz kimi istersek ona talip oluyorlar. Hoca onu dedi, ironi yaptı.” cevabını verdi. Cengiz, “Galatasaray’ın geleceğini kararttınız mı?” sorusu üzerine de “Hiç kimse beni Galatasaray’a ihanet ettiremez. Galatasaray’ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Böyle bir şeyi hissedersem, kafama sıkar giderim” dedi.

F.Bahçe'nin teklifi için bana 10 dediler ama 7 açıkladılar!

İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptıkları pazarlığa dair bilgi veren Mustafa Cengiz, şunları söyledi: “İrfan Can çok değerli futbolcu. Hâlâ değerli. Rakip takıma gittiği için değeri düşmedi. Sevgili Göksel başkanı aradım. Kendisi yazılı teklif istedi. Bize oyuncunun kesinlikle Galatasaray’ı istediği söylendi. Biz de 4 milyon Euro ve sonraki satıştan kârın yüzde 50’sini teklif ettik.

'Sen olsan ne yapardın'

Sonra 5,5 milyon Euro, 600 bin Euro’luk maaşını bizim ödediğimiz Linnes, sonraki satışın kârından yüzde 20 ve 2 milyon Euro bonus önerdik. Sonra Göksel Bey beni aradı ve ‘Fenerbahçe’nin teklifiyle aranızda uçurum var. Fenerbahçe, 10 milyon Euro, 3 milyon Euro bonus, yüzde 30 kârdan pay, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci’yi verdi. Sen kendini benim yerime koy. Hangisini yaparsın?’ dedi.

'Kendi camiana açıkla'

Kendisine çıkarlarını düşüneceği için haklı olduğunu söyledim. Sonra Fenerbahçe, açıklama yaptı ve 7 milyon dedi. Ancak kârdan payı 11 milyondan sonrası için yapıyorlar. Bu nasıl iş? Bana 10 geliyor, 7 açıklanıyor. Fark 7’den başlamalıydı, neden 11’den başlıyor? Bunu merak ediyorum. Bana değil kendi camiana açıkla.”

Bir sponsor İrfan için 2 milyon Euro teklif etti

Mustafa Cengiz, İrfan Can transferine ilişkin önemli bir detayı açıklayarak, “Bu transfer için sponsor da bulduk. İsmini açıklamayacağım. Çıkacak zaten ortaya. 2 milyon Euro... Kabul etmedik. O da bizim dediğimizi yapmadı gerçi. O da var. Bizim diğer arkadaşlarımız var, sponsor olacak. Biz limitler içinde davranıyoruz. TFF, UEFA var. Alavere dalavere yok” dedi.

İrfan gelse de Gedson'u alacaktık

Benfica'dan kiraladıkları Gedson Fernandes’in, İrfan Can Kahveci’nin alternatifi olmadığını belirten Mustafa Cengiz, “İrfan Can’ı alsaydık da Gedson’u alıyorduk. Limitlerimiz yetiyordu çünkü kiralıktı” dedi. İngiltere’deki Covid-19 protokolü gereği Gedson Fernandes’in ülkeden çıkışının ancak ambulans uçak ile mümkün olabildiğini, bunu da devletin sağladığını ifade eden Cengiz, şunları söyledi: “Gedson için İngilizler, ‘Ülkeden ancak ambulans uçakla çıkabilir’ dediler. Devletimiz sağ olsun, yardımcı oldu. Karantinasının 14’üncü günündeydi. O şekilde izin verdiler. İstanbul’a karantinanın 15. gününde geldi. Şu an için Fenerbahçe maçında oynamasının önünde bir problem yok.”

Mohamed'i 2-3 ay önce Fenerbahçe istedi, vermediler

Mısır'ın Zamalek Kulübü’nden 1.5 yıllığına kiraladıkları Mostafa Mohamed’in transferi için çok uğraştıklarını ifade eden Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin de daha önce bu oyuncuya talip olduğunu söyledi. Cengiz, şöyle konuştu: “Mostafa transferi çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Başakşehir maçında vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir Metin Oktay kafası. İnsan bir kendini görüyor. Araya her şey girdi. Türkiye’den bir kulüp teklif verdi, adı lazım değil, Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi Mostafa’yı, vermediler. Fenerbahçe masadaysa biz oturmayız. Yalan haberdir.”