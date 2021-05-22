Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay Fatih Terim açıklaması! 'İstifa etmeliydi'

Spor Arena / Adem KABAYEL - Galatasaray Kulübü, dün tarihin en uzun ve en çok ses getirecek basın toplantılarından birine sahne oldu. Başkan Mustafa Cengiz tam 2 saat 17 dakika süren toplantıda, geride bıraktığımız sezonu ve haziran ayında yapılması planlanan seçimli genel kurulu değerlendirirken, teknik direktör Fatih Terim hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmayan Cengiz, seçim yapılamadığı takdirde kayyum atanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Terim’in, kendisini kulüp başkanından da üstte gördüğünü ifade eden Cengiz, tecrübeli teknik adamın Yeni Malatyaspor maçından sonra söylediği “İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar” sözüne dikkat çekerek şunları söyledi:

Tekrar kemoterapiye başladım

“Sevgili Fatih Terim Hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdurrahim Albayrak ve arkadaşlarla beraberdik. Yusuf Günay yerinden fırladı. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. ‘İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar’ dedi. Ben onun düşmanıymışım! Biz düşmansak, sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın? Biz Brütüs mü oluyoruz? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı. Fatih Hoca’dan bunu hiç beklemedik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim, her gün. Aramızda sinirden uyumayan var. Var olasın Fatih Hocam! Düşmanlarını duman ediyorsun. Seni tebrik ediyorum. Konuştuğun o kelimeyi söylemek istemiyorum, eserinle övünebilirsin. Tekrar kemoterapiye başladım.

Bir kere geçmiş olsuna gelmedin

Yapma be hocam! Bir kere geçmiş olsuna gelmedin bana. Oğlumu aradı, ‘Onun için oynayacağız’ dedi, 8 kere yenildiler! Keşke benim için oynamasaydınız da bu kadar yenilmeseydiniz. Bir kere geleydin ya, vallahi bekledim. Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Bir şart var; çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz. Benim de inanmam gerekiyor.”

G.SARAY VEDAKAR MI NANKÖR MÜ, GÖRECEĞİZ

Haziran ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul hakkında da çarpıcı ifadeler kullanan başkan Mustafa Cengiz, şunları söyledi: “Önümüzdeki seçimler, test seçimidir. Beni başkanlığa getiren, tepki seçimidir. Geçmiş başkana (Dursun Özbek) şiddetli bir tepki vardı. Genel kuruldakilerin belki yarısı beni tanımıyordu. Tepki oylarıyla seçildim. ‘Şampiyon da olsak 4-5 ay sonra seçime gideceğim’ dedim. Dört adayla girdik o seçime. Eski başkan da aday oldu. Genel kurulun tercihi ve teveccühüyle göreve devam ettik. Başkanlıkta üç sene doluyor. Neler yapmışız, kısaca göz atacağız. Bu bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendini test edecek. Galatasaray vefakâr mı, Galatasaray’da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder, nankör müdür? Ben her iki seçim döneminde, bir kişiyi arayıp da ‘Bana oy atın’ demedim. Ancak ‘Parasal açıdan destek olun’ demişimdir. Bunu en çok başaran da Abdurrahim Albayrak’tır. Hem localara, hem parasal olarak müthiş destekleri oldu. İnsanlar, Abdurrahim arayınca ‘Ne kadar?’ diyor.”

ONURSAL BAŞKAN GİBİ DAVRANIYOR

Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in kendisini kulüp başkanından da üstte gördüğünü ve başkan adaylarına da üstü kapalı mesajlar verdiğini iddia etti. Cengiz, “Ben düşmansam, yönetim düşmansa, onun bu yönetimle işi yok. Adam ‘Fatih Terim büyüktür Galatasaray’ diye yazıyor. Yönetim kim arkadaş? Galatasaray Genel Kurulu.

KEFALETLER NE OLACAK?

Hakaret ediyorsun ya! Sen bizi sadece genel kurula havale edebilirsin. Başka yetkin yok. Onursal başkan gibi konuşuyor. Aday olanlara da ayar veriyor; ‘Siz de dikkat edin, cebinizde para varsa gelin’ diyor.’ O adayların yerinde olsam, ‘Sen kimsin de bize ayar veriyorsun’ derdim. Ama o dört aday, ‘Tüm yetkiler Terim’e’ diye hashtag açmış. Bunlar yetmedi. Bize yazılı bildiri yolladılar cesaretle! ‘Tüm yetkileri Terim’e verin, o yönetsin’ dediler. Diyelim ki Fatih Terim’e verdik yetkileri, çok güzel... Peki nereye gitti o kefaletler? Alacak mı üstüne bu kefaletleri? Yeni yönetim alacak mı!” ifadelerini kullandı. Cengiz, kendisinin 393, Abdürrahim Albayrak’ın 220, Yusuf Günay’ın da 165 milyon lira şahsi kefalet verdiğini sözlerine ekledi.

YÖNETİMDEN BİRİ ADAY OLURSA, ONU DESTEKLERİM

Seçimlerin yeniden iptal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu savunan Mustafa Cengiz, mevcut yönetim kurulundan birinin başkanlığa aday olması halinde onu destekleyeceğini söyledi. Başkan Cengiz, “Abdurrahim Albayrak’a, Yusuf Günay’a ve Kaan Kançal’a başkan adaylığı teklif ettim, üçü de ‘Hayır’ dediler. Teklifim sürüyor. Ben 3.5 senedir başkanım, bir gün Bodrum’a gitmedik. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum. Bu seçimde de iptal olayı büyük ihtimal. Mevcut adayların Galatasaray’a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim” şeklinde konuştu.

BEN KAVGA ADAMIYIM

Mustafa Cengiz, oğlunun işleri devralması sayesinde Galatasaray Başkanlığı yaptığını belirterek, “Şu an başkanlık yapıyorsam, oğlum sayesinde. İstasyonlarımıza o bakıyor. O da gelirse bizi bir günde bitirirler! Rakipler güçlü. Bizim açımızdan oğlumun iş yapmasını istiyorum. Mehmet Cansun’un evine haciz gitti, bir kişi destek olmadı. ‘Becerikli olaydın’ dediler. Galatasaray için ölmüş, mal mülk satmış kimsenin ipinde değil. Ağlayan kendine ağlar. Unutulur. Adana Demirspor Başkanı benden fazlasını yaptı, adamı anan var mı anan!” diye konuştu.

SPONSOR YOK CAMİAMIZA YAZIKLAR OLSUN

“Erkek basketbol takımımızın sponsoru yok. Galatasaray camiasına yazıklar olsun. Kaç kişiye gittiğimizi Allah bilir. Her şey masraf... Kulüpte bin 700’e yakın sporcu, 70 küsür antrenör var. Bir hesaplayın. Dernekler bu paraları aidattan mı ödeyecek? 400 TL aidat. 10 bin üyeden toplasan 4 milyon TL eder. Mecburen borç alıyoruz bankadan. Bunu yapmayan kulüp var mı, merak ediyorum. Benim dernek borcum 1 milyar 200 milyon, rakibimin 2 milyar lira. Kulüpleri takdir etmemiz lazım orada.”

REAL MADRID VE PSG MAÇLARINDA UTANDIM

“UEFA bize 4 yıl Avrupa kupalarına katılma izni verdi. 2 yılda 80 milyon Euro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon Euro olabilir. Biz tabii maalesef başarılı olamadık. Çok ağırıma gidiyor. Real Madrid ve PSG maçlarında içeri girmedim arada. Utandım ya! Taraftardan utandım. Yani ‘Biz bunu hak etmedik’ dedim. Birinden 5, birinden 6 gol yedik.”

F.BAHÇELİLER VE BEŞİKTAŞLILAR BENİ DEVLETE ŞİKAYET ETMİŞ

“Florya Metin Oktay Tesisleri’nin arazisi konusunda Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar beni sürekli devlete şikayet etmiş. ‘Aldığın parayı vererek Florya’yı imarsızken imarlı aldın, Kemerburgaz’ı aldın üstüne’ dediler. Kemerburgaz’daki arazimize tel örgüleri kırıp silah göstererek girdi madenci. Valimiz ve Belediye Başkanımız müdahale etti. Vilayet sert mücadele etti. Galatasaray Adası’nda davayı kazandık. Dünya birbirine girdi. Haberiniz olsun.”