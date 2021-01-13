Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması! Ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le yolların ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya çıkması üzerine Haber Global'e konuştu.

Başkan Cengiz, "Öyle bir şey yok. Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAYISTA HEM SÖZÜM HEM KONTRATIM BİTİYOR"

Terim, kupada oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada kendini yalnız hissettiğini belirtip "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. herkes konuşurken, ben de açıkladım. Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim." diye konuşmuştu.

Deneyimli teknik adam "Motivasyonunuz etkileniyor mu?" sorusuna ise "Bu kadar yeter" şeklinde yanıt vermişti.