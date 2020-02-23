Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi yorumu: "Bu galibiyet..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada "Marjinal değeri çok yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni hem rakibin değerli olması, hem de 21 yıldır kazanamamız. Bu sayın rakibimize verdiğimiz değeri de gösteriyor. İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet. Bize nasip ve kısmet oldu. Teknik kadromuzu, oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Taraftarlarımıza da selam olsun." dedi.





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