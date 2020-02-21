Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a Woody Allen'lı yanıt!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un düzenlediği basın toplantısıyla, pazar günkü derbinin hakemlerini etkilemeye çalıştığını ileri sürdü. Cengiz “Bir maçı kazanmak için TFF’yi, onun yönetim kurulu üyeleri ile tüm hakem camiasını zan altında bırakarak ne elde edebilirsiniz? Böyle bir galibiyet, böyle bir zafer bizden uzak olsun. Bir hakemi, bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşmak çok yanlış. Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Bir maçı kazanabilirsiniz ama bütün geleceği yok edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Fetih Suresi'yle yanıt verdi

Koç'un basın toplantısını izlediğini aktaran Cengiz şöyle devam etti: “Şöhretli yönetmen ve oyuncu Woody Allen’ın bir lafı aklıma geliyor. Kendisi, ‘Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış’ı okudum. Olay Moskova’da geçiyor’ diyor. İki saati dinlediğimde aklımda, ‘Pazar günü bir derbi var, ne yapar ederim de o maçın hakemini etkilerim, geçmişte aleyhime yapılan hataları sergileyerek mağdur durumda olduğumu topluma gösteririm, TFF ve maçın hakemini etkileyerek bu maçı alırım’ kaldı. Bu şekilde bir algı hissettim. Olay Moskova’da da değil, pazar günkü maçta geçiyor.” Cengiz, Fenerbahçe’yi deplasmanda 20 yılı aşkın süredir yenememelerinin sorulması üzerine, Fetih Suresi’nin “Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik” anlamına gelen ilk ayetini okudu.

'Ben önemli değilim ama taraftarıma iyi davranın'

Kadıköy'de özel bir karşılama beklemediğini belirten Mustafa Cengiz “Benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Benim taraftarıma hoparlörlerden yüksek ses verirsen, istersen beni altın tahtla karşıla, hiçbir anlamı yok. Benim taraftarım sağırlık yaşadı orada, gözlemci gidince full ses açıyorlar! İnsanlar kulağına pamuk takıp maça gidiyor. Taraftarımıza iyi davranın, savaşa gitmiyoruz” dedi. Başkan Cengiz ayrıca, geçen sezon Kulüpler Birliği’nin yayımladığı ve Galatasaray’ı hedef alan bildiriyi, Ali Koç’un kaleme aldığını ileri sürdü.





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