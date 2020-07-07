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GeriFutbol Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısına katıldı
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Haber Giriş: 07.07.2020 - 17:28,Son Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısına katıldı

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısına katıldı
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Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan Galatasaray yönetim kurulu toplantısı, başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla gerçekleşti.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan yönetim kuruluna katıldı.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün toplantıda yer alarak Mustafa Cengiz'in başkanlığında Galatasaray'ın güncel meselelerini ele aldılar.

Toplantıda Denetim Kurulu üyeleri Emir Otluoğlu, Gürol Ayan, Günhan Aksoy ve Başar Gündüz hazır bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısına katıldı

 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısına katıldı

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