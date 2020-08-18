Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Paraları hep Leyla'ya bastılar'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz başta Fenerbahçe olmak üzere limitlerinin artırılmasını isteyen kulüplere “Bas bas paraları Leyla’ya” şarkısı üzerinden göndermede bulundu. Dün sponsorluk anlaşmasının ardından Cengiz şu açıklamaları yaptı: ”Ben bütün rakip kulüplere en az kendim kadar saygı duyuyorum. Bizi kimse har vurup harman savurmaya alet edemez, başkalarına da alet olmayız. Biz Galatasaray’ız. Örnek olmalıyız. Mensah’a teklif vermedik. Abdurrahim aradı, ‘Beşiktaş ilgileniyor, biz çekiliyoruz’ dedi. Biz fiyat yükseltmek için kim olursa olsun araya girmeyiz. Bunu diğer kulüpler bilir.

‘Sadece rakibim değilsin senin örnek olman lazım’

BiZ bugün 493 milyon TL harcama limitine sahipsek, iki yıldır tasarrufla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa, paraları ‘Leyla’ya bastığı için bu duruma geldiler. Hem paraları bas harca, sonra da gel ‘Param bitti, bana limit artırımı verin’, ‘Galatasaray oyunbozanlık yapıyor.’ ‘Hayır’ diyorum! Sen sadece değerli rakiplerimizin yöneticisi değilsin. Sen aynı zamanda Türk sporunun temsilcisisin. Ben sadece Galatasaray’ı temsil etmiyorum, örnek olmalıyım. Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon Euro harcamayı. Biz hala bu borçları ödüyoruz. Hala temizleyemedik.

‘Rakamları açıklama, ceza yiyince ‘Vay bu haksızlık’ de’

Siz hiç Trabzon ve Galatasaray hariç ligdeki kulüplerin, şu futbolcuyu şuna sattık, şu futbolcuyu şuna aldık, şu kadar dolar şu kadar Euro ödenecek diye kamuoyuna açıklamasını gördünüz mü? Ondan sonra 2 sene harcayıp, UEFA’dan, TFF’den men yiyince puan silme gelince, ‘Vay bu haksızlık’, ‘Bize kimse ceza veremez’ demesini nasıl karşılarsınız. Ben soruyorum; eğer biz Galatasaray’da bir tane futbolcuyu bildirmeyelim veya eksik bildirelim, bizi ertesi gün indirirler. Satan söylemiyor, alan da yazmıyor. Yıl sonu çıkıyor zarar. Deniz bitmiş. Biter tabii. Çok özür dilerim ama realite bu. Acı gerçek.”

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