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GeriFutbol Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK'ya seslendi: "Mete Kalkavan'ı istemiyoruz"
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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK'ya seslendi: "Mete Kalkavan'ı istemiyoruz"

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK'ya seslendi: "Mete Kalkavan'ı istemiyoruz"
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Mustafa Cengiz, Kalkavan'ın babasının 2015'te Türk Telekom Stadı'ndaki Mersin maçında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlattı.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivas maçının hakemi Mete Kalkavan’ı istemediklerini söyledi.

Cengiz, Kalkavan’ın babası A. İhsan Kalkavan’ın 2015'te TT Stadı’nda Mersin İY ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan’ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" ifadelerini kullandı.

Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ‘hakem hatası olmazsa G.Saray’ı yeneriz’ açıklaması için ise “Sivas'ta golden önce Onyekuru’ya yapılan penaltı verilmedi. Ama biz ortalığı yangın yerine çevirmedik" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHKya seslendi: Mete Kalkavanı istemiyoruz

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