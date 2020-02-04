Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe'ye yapılan limit artırımı usulsüzdür"

TFF’nin, 31 Aralık’ta açıkladığı takım harcama limitleri konusunda Fenerbahçe’ye ayrıcalık yaptığını iddia eden Cengiz, şunları söyledi: “Siz, kuralları yıkmak için mi koyarsınız, uygulamak için mi? 26 Haziran tarihinde bu kurallar ilan edildi, biz de uyduk. Gelir-gider raporunu TFF’ye verdik. Federasyon bunları 15 Aralık’a kadar kabul etti. 31 Aralık’ta da TFF herkesin harcama limitini açıkladı. 31 Aralık’tan sonra bir kulübümüz (Fenerbahçe) çıktı; ‘Limitlerimi artır’ dedi.

Puan silme ve para cezaları verilirdi

Limiti, 8 Ocak’ta 33 milyon TL artıyor ama bu yetmiyor, 17 Ocak’ta bir başvuru daha yapılıyor ve TFF, 16 milyonluk bir ek daha yapıyor ve müthiş bir rahatlama getiriliyor. Bu ek neden yapılıyor? Nedenini bilmiyoruz. TFF bu hakkı, haksız yere nasıl verebiliyor? Kurallar belli, arka kapıdan dolanamazsınız. 49 milyon TL ile puan silme, para cezası gibi cezalar erteleniyor. Yüzde 28 aşım olacaktı. TFF’ye soruyorum; Bunu nasıl yaptınız? Bu limit artırımı usulsüzdür. Hangi maddeye dayanarak bu kulübümüze rahatlama sağlandı? İstanbul’daki diğer büyük kulübümüz de başvurdu, olmadı, ‘saygı duyacağız’ dediler.

Ödediğin vergiyi sen de açıkla

Ben adım gibi eminim, eğer Galatasaray da Fenerbahçe’nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsini alırdı. Peki neden diğer takım için uygulanmıyor? Acaba hangi gerekçeler getirilecek? Biz o gerekçelerin tamamını çürütmeye hazırız. Eğer sizin suçunuz cezasız kalırsa, o zaman suç, legal hale gelir. Cezayı çekmezseniz kurum da olamazsınız, devlet de olamazsınız. Her suçun bir karşılığı vardır. Biz iki yılda 308 milyon TL vergi ödedik, 217 milyon TL de ayrıca taksitlendirdik, 515 milyon TL yapar. Diğerleri de açıklasın! Lafla şeffaflık olmaz, sen de açıkla, işkembeden atmayın.

Diagne için Club Brugge ile FIFA'lık olacağız

Başkan Mustafa Cengiz, Mbaye Diagne’de yaşanan sorunlar nedeniyle Club Brugge’ü FIFA’ya şikayet etmeyi düşündüklerini söyledi. Cengiz, “Geçen yıl biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne’yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge’ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal’de. 1 aydır takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler” diye konuştu. Club Brugge’ün Diagne konusunda kendilerine verdiği taahhütleri de yerine getirmediğini belirten Cengiz, “Diagne transferinde Club Brugge’dan 2 milyon Euro alacağımız var. Diagne’nin maaşını biz ödüyoruz.. Club Brugge gecikmiş 1 milyon Euro’yu ödemedi. Brugge ile iletişim halindeyiz. Ödemezlerse FIFA’lık olacağız gibi. Ödemelerini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

'Falcao ile 1 milyon forma satarız' dedik, 300 bin bile olmadı

Mustafa Cengiz, beIN Sports’taki açıklamaları sırasında Güntekin Onay’ın Radamel Falcao transferinin forma satışına ne derece etki ettiği sorusunu yanıtlarken sitemli ifadeler kullandı. Cengiz, “Falcao dünyanın en büyük futbolcularından biri, İstanbul’a getirdik, Galatasaray formasını giydirdik. Geçen sezon 230 bin olan forma satışımız, bu sezon 250 bin, hadi 300 bin olsun. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz ama nerede 1 milyon forma satışı!” diye konuştu.

DESTEK KAMPANYASI OLABİLİR

Kulüp olarak 20 milyon Euro’luk bir kaynağa ihtiyaçları olduğunu belirten Cengiz, “Destek kampanyası düşünebilir miyiz, olabilir. Stat isim hakkı için Telekom ile bir görüşmemiz var. Sermaye artışı da olabilir. 200 milyon dolara yakın eksi bir durumumuz var ve bunu eritmemiz için zamana ihtiyacımız var” dedi.

6 YEDİK AMA ŞAMPİYON OLDUK

Mustafa Cengiz, Güntekin Onay’ın, “Geçen sene aranızdaki maçta Fenerbahçe 10 kişi kaldı, yenemediniz” sözleri üzerine, “Evet. Altı da yedik ama o sene şampiyon olduk” şeklinde cevap verdi.

ANLAŞTIK, HANIMI GELMEDİ

Cengiz transfer yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Mustafa Cengiz, “2 Ocak’ta bir stoper ile anlaşma yaptık. Kulübüyle de anlaştık ama futbolcunun hanımı istemedi” ifadelerini kullandı.