Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! 'Fatih Terim ile 33 yıl...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yaptığı açıklamalarda Fatih Terim'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Cengiz, Fatih Terim'in sözleşmesinin devam ettiğini ve 33 yıl kalması halinde bile bu 33 senenin tamamını Fatih Terim ile geçirebileceğini belirtti.

''SEZON SONU BİTMİYOR, DEVAM EDİYOR''

Fatih Terim hakkında konuşan Mustafa Cengiz, ''Fatih Terim ile sözleşmeyi biz 2+3 yaptık. Sezon sonu bitmiyor. Opsiyon devam ediyor. Biz bu mukaveleyi beraber yaptık. Otomatik kalkan veya biten bir mukavele yok. O andaki adrenalinle bunu söyledi. Buna saygı duyarım. Kavgada yumruk saymam. Ben hocamla devam etmek isterim. 33 sene kalayım, hepsinde onunla devam ederim. Hocamızın kulübümüze yaptığını inkar eder çarpılır. Yönetim süremiz bu sezon sonu bittiği için bu şekilde olmasını istedik. Bizden sonra başka bir yönetim gelip iptal ederse biter sözleşme.'' sözlerini kullandı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından sözleşmesinin Mayıs'ta bittiğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

''Ben burada kişilere, gruplara değil. Galatasaray'a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Zaten mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor. Bu mayısta. Onun için sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden 'Canımız sağ olsun. Canınınız sağ olsun' demek herhalde en doğrusu''

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