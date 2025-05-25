Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması: 'Görüşüyoruz!'

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Trendyol Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı Festival Alanı'nda taraftarıyla birlikte kutluyor.

Sarı - kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, etkinlik alanından taraftara seslendi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"SADECE ŞAMPİYONLUK KUTLAMIYORUZ"

"Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün, iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz."

"G.SARAY BU ÜLKENİN UMUDU"

"Galatasaray bu ülkenin umududur. Bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanların içindeki mutluluk ve pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun ve enerjinin büyümesi için daha çok çalışacağız."

"İSTANBUL SESİMİZİ DUYSUN"

"Tüm İstanbul sesimizi duysun, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray."

"AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYORUZ"

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"Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. Yenikapı gibi büyük bir meydanı doldurduk. Taraftarlarımıza ve bizi sevenlere teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa'da başarıyı getirmek istiyoruz."

"TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN"

"25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldız tüm Galatasaraylılara armağan olsun. Yaşasın Galatasaray!"

OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Osimhen ile görüşüyoruz. Kendisi karar verecek. Onun da bazı kararlar alması gerekiyor."