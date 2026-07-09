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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara çağrı: 'Daha zor olacak'

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten taraftara çağrı: Daha zor olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 18:39

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen bayrak çekme töreninde açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda düzenlenen bayrak çekme töreninde konuştu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de gerekeni yapacağız. Okan hocamın da söylediği gibi sizleri mutlu etmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Tam destek, tam konsantrasyon.

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HELAL ŞAMPİYONLUK

4 sene üst üste şampiyonluğumuzu doya doya kutlayalım. Çünkü son damlasına kadar hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helal şampiyonluk.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten taraftara çağrı: Daha zor olacak

DESTEKLEMEYE DEVAM EDİN

Bu sezon da geçtiğimiz sezondan daha zor olacak. Galatasaray'ı daha fazla desteklemeye devam edin.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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